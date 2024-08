O PSOE de Lalín advirte dun posible conflito de intereses do edil de Obras José Cuñarro

O PSOE de Lalín reclamoulle ao edil de Obras e Servizos, José Cuñarro Torres (PP), que dea “explicacións de maneira urxente” sobre a suposta vinculación entre a súa empresa de subministros industriais e unha das adxudicatarias do Concello para a dotación de materiais, que subcontratou a compañía na que el participa.

Segundo a formación, Cuñarro “incorre nun posible conflito de intereses” por esta situación, dado que a Lei de Réxime Electoral Xeral especifica que un edil non pode ser contratista ou subcontratista de contratos financiados por parte do Concello no que desempeña as súas responsabilidades públicas.

Así pois, o PSOE de Lalín insiste en que esta cuestión “pode supoñer unha irregularidade administrativa grave” e que, cando menos, “demostra unha falta intolerable de ética por parte do concelleiro do PP”. Por este motivo, estuda solicitar a comparecencia no pleno de José Cuñarro, quen, segundo remarcan, “cobra un soldo do Concello de case 46.000 euros anuais”.

Para o grupo socialista, o feito de que Cuñarro sexa concelleiro responsable de Obras e Servizos outórgalle un “cariz especialmente fraudulento” á situación, posto que é o responsable político encargado “de supervisar e velar por que a empresa concesionaria” en cuestión “ofreza ao cidadán de maneira correcta os servizos públicos que lle foron contratados”.

Nin o goberno local nin Cuñarro quixeron facer declaracións a este xornal sobre o asunto.