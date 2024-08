Os Premios Fouciño de Baio apostan polos novos talentos e o cinema de proximidade

Os Premios Fouciño celebrarán en Baio (Zas) a cuarta edición do 30 de outubro ao 2 de novembro. O festival aposta nesta nova etapa por darlle un protagonismo total ás curtametraxes, cunha selección de pezas destacadas do cinema galego recente que se proxectarán fóra de competición, e que tratan temáticas sociais como a memoria histórica, a emigración, a prostitución ou o furtivismo desde perspectivas persoais e orixinais.

Cartel promocional dos Premios Fouciño 2024 de Baio / Cedida

O programa tamén inclúe a proxección das curtas presentadas a concurso, así coma unha serie de actividades musicais que se expandirán durante os catro días e culminarán na gran festa final, na que actuarán Caamaño&Ameixeiras, Copa Turbo, Pantis e Afundín Jamallos. Un cartel que se nutre en boa medida de talento local.

O alcalde, Manuel Muíño, esquerda, e o edil Lito Velo na presentación / Cedida

O festival botará a andar coa proxección de Segunda II, curtametraxe protagonizada por unha muller de Coristanco que viviu a súa vida coa determinación e personalidade dos emperadores romanos que conquistaron o mundo. Despois do pase haberá un coloquio coa directora, Anita Pico, e a protagonista, Segunda García. O acto rematará cunha actuación musical da cantautora compostelá Gloria Pavía xunto co baixista Rafa Morales.

O equipo dos Fouciño anunciou a programación durante un acto dedicado ao propio certame baiés que se celebrou dentro do Encontro Atlántico de Festivais de Cinema, organizado en Zas pola coordinadora galega de festivais Proxecta. O evento contou coa presenza do alcalde Manuel Muíño e o concelleiro Lito Velo, representantes do Concello de Zas, que coorganiza o certame. Nel fíxose un repaso das orixes e a traxectoria do festival a través de Mabel Montes, actriz na curtametraxe Fouciño Sanguento e organizadora das primeiras edicións, que cedeu o relevo do fouciño a Alejandro Gándara.

A organización dos Fouciño salientou que os eixos da programación son a aposta polas novas creadoras, e o concepto de proximidade. “Cinema de proximidade é aquel que facemos co que temos a man, ben sexa a nivel de historias ou de medios. Ese é o espírito do Fouciño Sanguento, aquel proxecto que un grupo de rapaces de Baio levou adiante e se converteu na primeira película realizada na Costa da Morte. E tamén é o espírito que lle intentamos inculcar ao alumnado dos institutos nos que durante este ano realizamos obradoiros de audiovisual. Este concepto de proximidade tamén pode abarcar, desde o lado dun festival, achegar o cinema a un pobo coma Baio, que xa hai moitos anos que non conta cunha sala onde a veciñanza poida ver películas coma un acto social”, afirman.

O festival, que naceu en 2016, ten como un dos seus obxectivos dinamizar a comarca achegando unha programación innovadora e vangardista á Costa da Morte. Isto tamén será así este ano, cunha sesión de curtametraxes dedicada a pezas que experimentan nos lindes entre a ficción e o documental.