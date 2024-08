Segue o éxito do Ames en Festas: últimas xornadas de troula da Peregrina en Bertamiráns

Ames segue a vivir as súas grandes xornadas de festexos, desta volta na localidade de Bertamiráns coas festas da Peregrina, que durarán ata o vindeiro domingo. A orquestra París de Noia foi a encargada de iniciar os cinco días de troula na localidade amesá, reuniundo este mércores a máis de 4.500 persoas no campo da festa.

Por terceiro ano consecutivo, as Festas da Madalena do Milladoiro e a Peregrina de Bertamiráns, se celebran de xeito conxunto baixo o programa de Ames en Festas, un cartel que unifica ambas celebracións con máis dunha semana chea de música, concertos e actividades. Tras os festexos no maior núcleo poboacional do municipio, foi Bertamiráns a que tomou o relevo de continuar a festa. Xunto coa actuación deste mércores dunha das orquestras máis grandes de Galicia, a París de Noia, a agrupación Los Satélites continuará poñendo o ritmo na xornada do xoves.

Por outra banda, este venres terá lugar o concerto de Guadi Galego, unha das figuras máis importantes do panorama musical galego, ás 22.00 horas no campo da festa. De seguido, ás 23.00 horas La Banda de Ayer traerá os mellores clásicos do pasado e, ao rematar, os máis festeiros continuarán coa discoteca móbil Impacto.

La Banda de Ayer traerá os mellores clásicos á verbena deste venres, á que se unirá a discoteca móbil Impacto

Programación do sábado

Para a xornada do sábado, a penúltima destas festas, está prevista a celebración da segunda edición da romaría urbana Ameneiral Fest, no parque do Ameneiral. Unha iniciativa que contará coa súa sesión vermú, xantar con prezos populares e diversas actuacións musicais. Xa para a noite, contarase coa actuación do grupo amesán Requinta da Amaía e a Coral Lojo Batalla e o grupo Los Coleguitas xunto coa discoteca móbil Fábrik.

Noite de Estrelas

O Goberno amesán organiza este sábado a Noite de Estrelas, unha xornada para gozar e aprender astronomía dende o alto do monte de San Marcos entre as 21.30 horas e a media noite.

A actividade, dirixida para todos os públicos, conta con prazas limitadas e, polo tanto, para participar é necesario inscrición previa a través do correo de Aula da Natureza.