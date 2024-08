Unha firma avícola de Vedra experimenta os beneficios do bagazo de albariño nos polos

A empresa avícola Rivadulla, localizada no concello de Vedra, é un dos referentes no sector en canto á sostibilidade e innovación nos seus procesos de produción. Ademais destes valores, a entidade ten como prioridade o benestar animal e o coidado dun cliente moito máis esixente na actualidade que hai cincuenta anos, cando Rivadulla comezou a súa actividade.

Dende 2019, decidiron deixar de empregar antibióticos en todas as fases do seu modelo de crianza, unha iniciativa que recibiu o certificado Criado sen antibióticos o ano pasado e que garante que os animais non recibiron ningún tipo de tratamento no seu alimento, nin na auga, e tampouco de forma inxectada.

A importancia de non usar este tipo de químicos nos polos repercute directamente na saúde dos clientes, pois o abuso de antibióticos nas explotacións agrícolas e gandeiras pode influír na posibilidade de que deixen de ser efectivos tamén nos seres humanos. O uso abusivo e indebido de antibióticos é moi frecuente na sociedade actual, o que aumenta o risco de desenvolver bacterias resistentes a eles e que, finalmente, non sexan eficaces cando é preciso.

Tanto é así, que a Organización Mundial da Saúde (OMS) declarou a resistencia aos antibióticos como unha das dez principais ameazas para a saúde global. Polo tanto, o proxecto levado a cabo por Rivadulla vai máis alá de coidar a propia saúde do animal: tamén a dos propios consumidores.

No presente ano, a empresa subiu un chanzo máis grazas a unha colaboración co proxecto europeo H2020 NeoGIANT e a empresa i-Grape Laboratory, entidade vinculada á Universidade de Santiago de Compostela e que se dedica principalmente á produción de extractos naturais bioactivos a partir da valorización de coprodutos e residuos dos sectores agroalimentario e forestal de Galicia. Nesta colaboración de Rivadulla co organismo vencellado á USC, os protagonistas son residuos da industria vitivinícola, en concreto do bagazo de albariño.

A proposta, pioneira e única en Galicia, emprega os restos desta uva que, despois do proceso de vinificación, seguen a conservar unha importante carga dos compostos bioactivos presentes.

O bagazo de albariño posúe excelentes propiedades naturais que axudan a proporcionarlle aos animais protección antimicrobiana e antioxidante, primordial para mellorar o seu benestar e rendemento. O desafío máis importante dentro da iniciativa é poder tratar o maior número de enfermidades infecciosas de gran importancia dentro da produción animal, tanto na gandería (avícola neste caso, pero tamén na ovina e na porcina) como na acuicultura. Así mesmo, o proxecto non só se limita a evitar o crecemento de microorganismos; tamén traballa dende un campo de prevención, mellorando a saúde e o benestar dos animais.

Estes labores experimentais estanse a realizar noutras empresas europeas de alimentación, como por exemplo de vacas en Escocia, de porcos en República Checa ou, no ámbito da acuicultura de lubina en Portugal. En canto ao sector que nos atinxe, o avícola, só se está a desenvolver na empresa galega de Rivadulla e na belga Anitom.

Marta Lores Aguín, catedrática de Química Analítica da USC, coordinadora do proxecto NeoGIANT e directora científica de i-Grape, destacou que se lles proporciona vía oral esta substancia próvida da uva albariña aos polos criados sen antibióticos en Vedra, e apuntou que os resultados están a ser extraordinarios.

