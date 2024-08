Axudas a seis concellos de Bergantiños para accións ambientais e prestación de servizos

Os concellos de Cabana, Laxe, Malpica, Coristanco, A Laracha e Ponteceso, todos eles da comarca de Bergantiños, recibiron un total de 271.000 euros a través das axudas autonómicas do Fondo de Compensación Ambiental e da Orde de infraestruturas de uso público.

Así o confirmou o conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, durante a súa visita a Ponteceso, onde estivo acompañado da directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto; da delegada territorial da Xunta na Coruña, Belén do Campo; e do alcalde, José Manuel Mato. O concello pontecesán recibiu este ano axudas por 73.000 euros para accións en infraestruturas municipais e melloras ambientais.

Por unha parte, obtivo máis de 38.600 € para reformar a sede da asociación de veciños da parroquia de Tella e, por outra, case 34.000 € para melloras de eficiencia enerxética do centro social de Anllóns.

Diego Calvo, segundo, durante a visita a unha das instalacións de Ponteceso / Xunta

A Orde de infraestruturas de uso público, dotada con case 3,5 millóns de euros, permitirá levar a cabo neste exercicio proxectos en máis dun cento de concellos de menos de 30.000 habitantes en infraestruturas básicas para a prestación dos seus servizos. Esta liña de subvencións apoia traballos no alumeado público, na pavimentación de camiños, na creación ou cubrición de parques infantís ou na construción ou reforma de dependencias municipais. Ponteceso é un dos 28 municipios da provincia coruñesa beneficiarios desta liña por case un millón de euros.

Pola súa banda, este ano o Fondo de Compensación Ambiental suma na súa liña non competitiva un investimento de case 6 millóns de euros para apoiar accións en 125 concellos con parques eólicos no seu territorio. Segundo sinalou Calvo, a través deste fondo, fináncianse servizos municipais dedicados á protección do medio e medidas destinadas a evitar a degradación ambiental, actuacións de eficiencia enerxética e enerxías renovables, a compra de vehículos con distintivo ambiental, a utilización recreativa e didáctica dos recursos naturais ou intervencións en núcleos para integrar a contorna natural e campañas divulgativas.

No caso de Ponteceso, recibiu este ano unha axuda de máis de 34.000 euros para as obras que están iniciadas no centro social de Anllóns, co fin de mellorar a eficiencia enerxética da instalación actuando na envolvente térmica, na iluminación o no sistema de abastecemento.

Calvo lembrou que Ponteceso recibiu nos últimos anos 1,4 millóns a través de distintas liñas de acción da Xunta, que este ano distribuirá 602 millóns entre os concellos galegos.