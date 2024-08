Lalín acolle unha quincena de voluntarios nacionais nun campamento arqueolóxico

En Lalín estase a desenvolver nestes días o campo de voluntariado nacional “Tradición en Verde”, organizado pola Xunta de Galicia e o Concello lalinense, onde están a participar unha quincena de mozas e mozos de entre 18 e 30 anos procedentes de distintos puntos de España e de Galicia. As principais tarefas que teñen que realizar consisten en diferentes labores de carácter medio ambiental, arqueolóxico e etnográfico, dende aprender a empregar un fouciño correctamente ata ver como funciona un muíño.

A rapazada deste voluntariado está tamén a acondicionar a área recreativa Entre Ríos, vernizando as mesas, pintando o interior dos muíños e tamén limpando a zona xunto con toda a ruta ao redor do Museo Casa de Patrón. Ademais, os participantes visitaron lugares emblemáticos de Lalín, como as Fragas de Catasós ou o Pozo do Boi.