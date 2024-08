Un millón de euros para mellora de camiños en Costa da Morte

Quince concellos de Costa da Morte recibirán case un millón de euros do Plan de mellora de camiños rurais 2024-2025, segundo sinalou a delegada da Xunta, Belén do Campo, en Malpica, onde estivo acompañada do alcalde, Eduardo Parga. No municipio porán a punto pistas nos lugares de Pozacas e Pedrosa (70.000 €).

Camariñas acondicionará os camiños de Brañas de Tasaraño e o de acceso a parcelas agrícolas en Estivadas (47.011 €); Ponteceso os de Pazos (62.065 €); Coristanco os de Xaviña, San Xusto, San Paio e Oca (83.162 €); Corcubión o de Quenxe (24.707 €); A Laracha os de acceso a parcelas agrícolas (89.216 €); Zas os de Pudenza, Brandomil e Gomarís (78.063 €); Dumbría o de Olveira a Lucín (74.979 €); Carballo os de Oza, Goiáns e Rus (96.273 €); Cee os de Carbaliza (54.414 €); Fisterra os de Mallas e San Salvador de Duio (35.014 €); Vimianzo o de Castromil (79.130 €); Muxía (85.512 €); Malpica os de Cerqueda, Leiloio, Pozacas e Pedrosa (83.637 €); Cabana (83.637 €); e Laxe os de Serantes (58.046 €).