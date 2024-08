O Museo Fernando Blanco de Cee xa ten unha réplica artesanal

José Manuel Marcote, veciño da Armada (Cee), de 83 anos, despois de toda unha vida dedicada á albanelería na súa terra, e once tempadas en Suíza, descubriu a raíz do confinamento a que hoxe é a súa paixón: a talla de madeira. Unha arte que enche o seu tempo libre e lle permite desenvolver a súa creatividade.

Fachada principal da maqueta do Museo Fernando Blanco / José Marcote

Comezou elaborando unha pequena chalana, logo fixo as maquetas da súa vivenda, a igrexa de San Adrián de Toba e o cabazo que se atopa no Recheo de Cee, e agora vén de rematar unha réplica, á que non lle falta detalle, da antiga Escola de Nenas, que hoxe é a sede do actual Museo Fernando Blanco.

A obra, que está perfectamente policromada, reproduce o inmoble inaugurado en 1887 e ampliado en 1914. Marcote Caamaño elaborouna a man na súa totalidade, empregando para elo chapa mariña e madeira das canas das tradicionais bombas de palenque.

Na súa creación, o artista recreou cun gran nivel de detalle todos e cada un dos elementos que conforman o inmoble, destacando as distintas partes do edificio: portas, xanelas, zócalos, cornixas e a cuberta, ademais do parque infantil da parte posterior, no que non faltan as árbores e os distintos aparellos de xogos infantís.

Unha maqueta que decidiu doar “de xeito totalmente altruísta e desinteresado” á Fundación Fernando Blanco, segundo sinala o seu secretario e responsable do museo, Darío Areas. “É un agasallo moi especial”, afirma, que quedará exposto no Museo Fernando Blanco “para todos aqueles que queiran vir ver e admirar esta obra”. Dende a fundación agradecen a doazón e, “sobre todo, o cariño que sabemos que o señor José Manuel puxo na elaboración da réplica dun inmoble que forma parte da historia recente de Cee”.

Ademais, Darío Areas destaca deste artista de vocación tardía que “é meticuloso e perfeccionista, e non ten parada”. De feito, José Manuel Marcote xa está embarcado nun novo proxecto de maiores dimensións. Curiosamente, engade, tamén está ligado á fundación, pois trátase “dunha reprodución do impoñente e centenario Instituto Fernando Blanco”.