Rianxo encherá en setembro as rúas de música tradicional e sinfónica, folk, rap, circo, arte urbano e xogos

A asociación A Moreniña de Rianxo presentou o programa cultural A Moreniña: arte, cultura e tradición, que se desenvolverá do 13 ao 20 de setembro e consta de 3 propostas. Por un lado, a Mostra de Bandas de Música Populares, con concertos das bandas de Vilatuxe (o día 14), Arca (15), Arcade (16) e Padrón (17) en varias localizacións da vila.

Por outro, a actividade Artella! Arte nas rúas, con obradoiros e actividades para toda a familia: o día 14, un escape room ambientado nas viaxes de Verne, na Praza da Manuela, con aventuras para equipos; o 16, competicións das Juadalupeñas; o 17, concurso de debuxo na rúa de Abaixo, exhibición de kung-fu da man do rianxeiro Erik Martín e do Club Hong Kun Rianxo, demostración da Danza do León, obradoiros de breakdance e beatbox, obradoiros freestyle en galego e actuacións de 9 artistas de rap (Big Meu, O Jallejo, Xeva, Lidia L. Chao, Aprendiz, O Portughés, Flow del Norte, Mog e Rei Murtino); o 18, xogos tradicionais relacionados co mar e Feira do Circo, con casetas de xogos, actuacións e espectáculos no parque da Martela; o 19, Feirón Mariñeiro; e o 20, Festa Infantil, cunha ximcana xigante de 100 metros de lonxitude, inchables, unicornio mecánico e Festa da Espuma.

E a terceira das propostas é un ciclo de música en directo, do 13 ao 20 de setembro, con Festa dos 80 (co grupo de versións Virtual Project Cover band); Verbena Sinfónica da Escola de Música de Rianxo; Noite Folk con Os Campantes da Baña, As Rianxeiras da Covecha e Galega de Bailables; verbena infantil con Pakolas; desfile dos grupos Louband, Fanfarria Furruxa, Charanga Santa Compaña, Fogo Fatuo, Banda de Gaitas Buxaina, Vai de Roda, Trécola, Os Festas, Nunca é Tarde e Ce Orquestra Pantasma; Cántalle a Rianxo, da man de Río de Anxo;e concerto de rap.