Sufocan un incendio forestal próximo a unha urbanización de Pedra do Sal, en Carballo

Os bombeiros do parque comarcal-provincial de Carballo colaboraron na extinción dun incendio forestal próximo ás vivendas da urbanización de Pedra do Sal, na parroquia carballesa de Baldaio.

Foron alertados preto das 20.00 horas do xoves e, debido á proximidade das chamas, o seu cometido foi protexer as vivendas por se o lume se achegaba a elas e subministrar auga aos vehículos da central de incendios forestais.

No operativo participaron tamén Garda Civil, Protección Civil de Carballo e a central de incendios forestais.

Pola súa banda, os bombeiros do parque de Ribeira tivieron que intervir ás 2.15 horas deste venres para sufocar as lapas que afectaron a dúas árbores do paseo ribeirense das Carolinas.

O operativo consistiu na extinción e posterior refrixeración da zona. Nel participaron tamén a Policía Local e a Policía Nacional.