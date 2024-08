Susto en el mar al hundirse un pesquero de Fisterra con tres marineros a bordo

El océano volvió a sembrar el miedo entre las gentes del mar. El pesquero fisterrano Tamara se hundió en la mañana del viernes a unas dos millas al sur del cabo Fisterra como consecuencia de una vía de agua. Afortunadamente, sus tres tripulantes pudieron ser rescatados sanos y salvos por una embarcación de recreo que navegaba por la zona. No sufrieron lesiones físicas, pero los tres están muy abatidos psicológicamente. “Isto foi un balazo”, afirmó a EL CORREO el patrón del pesquero, Gervasio Romero.

El Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Fisterra recibió la alerta a las 08.48 horas. Fue otro barco, el Meira da Costa, el que informó de que un pesquero estaba llamando a través del canal 16 de VHF porque tenía problemas. De inmediato, desde el referido centro contactaron con el Tamara y su patrón les confirmó que tenían una importante vía de agua.

Plano del punto donde se hundió el pesquero 'Tamara' / Salvamento Marítimo

Estaban empezando a trabajar, afirma Gervasio Romero, “e saltáronnos as alarmas do barco”. Al comprobar lo que pasaba ya se dieron cuenta de que el problema era grave “e, aínda que tentamos despexar e alixeirar a adega, xa non houbo remedio, porque había moita auga”. Intentaron navegar hacia tierra pero, poco después, el motor de la embarcación se apagó al entrarle agua en el aceite.

Desde el CCS Fisterra se instruyó a los tripulantes para que pusiesen los chalecos salvavidas y, de inmediato, movilizaron la auxiliar del buque Don Inda y el helicóptero Helimer 401, ambos con motobomba.

A las 09.08 horas la embarcación de recreo Batega se acercó al pesquero fisterrano y consiguió rescatar a los tres tripulantes. En ese momento una cuarta parte del Tamara ya estaba hundido.

A la zona se desplazó también la Salvamar Regulus para intentar el remolque con la auxiliar del buque Don Inda, pero finalmente, a las 10.01 horas, el pesquero se hundió en una sonda de 100 metros. Salvamento Marítimo movilizó también el avión Sasemar 305 para realizar labores de vigilancia con el fin de detectar posibles restos de contaminación. Estas labores fueron coordinadas por el Centro de Salvamento Marítimo de Fisterra bajo la dirección de la Capitanía Marítima de A Coruña.

El patrón del pesquero fisterrano asegura que los profesionales de Salvamento lo intentaron todo para tratar de salvar el barco “pero non foi posible”, porque estaba “xa moi metido de popa”, afirma.

El Tamara era un pesquero de madera, de 13,40 metros de eslora, matriculado en el año 1989. Dedicado a las artes menores, estaba faenando con “nasas do peixe”, según el patrón. El mar ayer estaba en calma, por lo que todo apunta a que la rotura de alguna pieza fue lo que propició la vía de agua.

El patrón mayor de Fisterra, Joaquín Fábregas, lamenta este nuevo golpe al sector pesquero, aunque se queda con la parte positiva de que “os tres tripulantes puideron ser rescatados sans e salvos. Barcos hai máis”, afirmó. Su antecesor en el cargo, Manuel Martínez, coincidió en que “o bo é que están ben, pero é unha desgraza porque esta xente perde o que era o seu medio de vida”.

‘Madre Ariana’, de Corcubión

El hundimiento del Tamara se produjo 16 días después de que el pesquero Madre Ariana, con base en Corcubión, sufriese otra vía de agua al colisionar con unos bajos frente a la Illa Lobeira. Sus tres tripulantes fueron rescatados también sanos y salvos, y el barco, aunque acabó hundiéndose al llegar al puerto de Fisterra, pudo ser reflotado.