Voluntarios do campamento Castro Lupario sacan á luz uns 50 fragmentos de cerámica da época castrexa

Os trece mozos e mozas que participan no campamento de voluntariado internacional do Castro Lupario (Rois) dende o día 5 de agosto sacaron á luz ao redor de medio cento de fragmentos de cerámica, datados entre a época castrexa e a Alta Idade Media, ademais dun brochiño de bronce.

O alcalde, Ramón Tojo, e a delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, visitaron o xacemento para coñecer os labores que están a realizar os voluntarios, algúns dos cales proceden doutros países de Europa, como Francia e Italia.

Ademais de limpar a muralla do castro para que os visitantes poidan circundala, os voluntarios debuxan os petróglifos da zona, fan peches de cana e barro e experimentan con pigmentos de cor extraídos da natureza.

Martín Rivas, natural de Rois e director desta intervención arqueolóxica, dixo que a divulgación patrimonial é o principal obxectivo da iniciativa. Ademais, Rivas destacou o gran potencial do Castro Lupario por estar situado preto do Camiño de Santiago e a súa lenda vinculada á raíña Lupa.

Por outra banda, as mozas e mozos do campo de voluntariado puideron coñecer diferentes zonas da comarca do Sar, como a praia fluvial de Seira, en Rois, ou o mercadiño de Padrón. Así mesmo, visitarán outros lugares da contorna nos vindeiros días. O alcalde de Rois, Ramón Tojo, agradeceu o labor dos voluntarios e agasallou a cada un deles cunha medalla do Concello, recordando que un bo número de participantes de pasadas edicións do campo seguen mantendo os vínculos co municipio, ademais de exercer como embaixadores do seu patrimonio cultural e natural.