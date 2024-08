‘Brinde polbeiro’ en Porto do Son: milleiros de persoas réndenlle culto ao rei da gastronomía galega

Festas, bo tempo, fermosas praias, paisaxes excepcionais e excelente gastronomía. Ingredientes máis que suficientes para gozar dunha xornada estival en Galicia. Na comarca do Barbanza hay este sábado unha cita moi especial: a Feira do Polbo de Porto do Son, que cumpre trinta anos e á que asisten milleiros de persoas para renderlle pleitesía ao rei da gastronomía galega.

O polbeiro Manuel Veloso prevé repartir ao longo da xornada mil quilos do prezado cefalópodo (a ración custa 13 euros). Dente o mediodía, centos de persoas facían cola xa ás portas da carpa instalada na fachada marítima da vila, na que tamén se poden degustar 400 quilos de churrasco, 100 empanadas de polbo e de atún, 300 quilos de mexillóns e 50 quilos de chourizos criollos.

Pola esquerda, Manuel Veloso, Luis Oujo, Verónica Deán, Paco González, Magdalena Pérez e Carlos Lorenzo, ‘brindando’ con pulpo / Suso Souto

Entre os asistentes a esta cita gastronómica está o alcalde sonense, Luis Oujo, quen á unha da tarde chegaba encabezando a Andaina do Polbo que organiza o Club International Trekkers Barbanza-Sar e na que participaron 120 persoas. Saíron ás nove da mañá de Boiro e percorreron 21 quilómetros, pasando por Castelo de Vite, Chans do Barbanza, Cruceiro de Montemuíño, Monte Bordo e Laxieles... soportando unha temperatura de máis de 30 graos.

Entre elas estaban tamén os edís sonenses Magdalena Pérez e Carlos Lorenzo, e Verónica Deán, filla do recentemente falecido concelleiro de Deportes Manel Deán, a quen se rendeu homenaxe nesta andaina. O vindeiro ano os andareiros farán, por primeira vez, o itinerario á inversa, con saída de O Son para asistir á Festa do Mexillón de Cabo de Cruz.