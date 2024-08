A Feiriña da Serra de Outes acollerá 60 postos de comercio, artesanía, alimentación, hostalería e agro

A rúa da Capela da Serra de Outes acollerá o vindeiro sábado 17, de 11.00 a 21.00 horas, a quinta edición da Feiriña, destinada á promoción do comercio local e os produtos do agro e de artesanía da zona.

O Concello de Outes deseñou unha programación chea de concertos, exposicións e espectáculos de animación infantil. Haberá servizo de polbeira e postos de hostalería. “Dende o Concello organizamos A Feiriña co obxectivo de dinamizar a economía local poñendo o foco no comercio de proximidade e coa intención de fomentar o producto da zona. Nesta edición bateremos récord de participación, con sesenta postos de comercio, hostalería, artesanía, agro, alimentación e maquinaria agrícola”, sinala o alcalde, Manuel González.

A Feiriña abrirá ás 11.00 horas. Ao mediodía terá lugar diante da capela o espectáculo de animación infantil O laboratorio do doutor Menta. Ás 13.30 horas, no mesmo lugar, Naipes amenizará a sesión vermú.

Xa pola tarde, a partir das 17.30 horas, abrirase na Praza do Bosque o espazo de animación infantil Somos enredos, no que os cativos e cativas poderán gozar ata as oio e media. E ás 21.00 horas comezará a música en vivo, diante da capela, da man do DJ Coque Pasadena.