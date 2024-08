Miles de persoas bailan a ritmo de folk, rock, hip-hop e electrónica na Carballeira de Zas

Miles de persoas chegadas de moi diversos lugares gozaron da primeira noite máxica da 39 Festa da Carballeira de Zas, un dos festivais máis importantes de música folk a nivel nacional, cun cartel do máis variado e completo. Como xa é tradición, o mestre de cerimonias foi o humorista e actor zasense Roi Da Costa, encargado de poñer a ton aos asistentes e provocar algunha que outra gargallada, dando comezo á cita co tradicional berro Ei Carballeira!

Un dos concertos da xornada inaugural da Festa da Carballeira de Zas / Cedida

O cantante galego Javi Maneiro foi o primeiro en subirse ao escenario para ofrecer un espectáculo de música rock inesquecible e moi ovacionado. Amparanoia tomou o relevo para dalo todo xunto á banda zaragozana Artistas del Gremio, mesturando bases de electrónica e instrumentos de vento para festexar a vida con todos os presentes.

Primeira noite musical na Festa da Carballeira de Zas / Cedida

Para pechar a noite do venres por todo o alto, os galegos Rebeliom do Inframundo ofreceron un directo explosivo, mesturando hip-hop, electrónica, folk e punk, que deixou “coa boca aberta” aos aistentes, segundo destacan dende a organización.

Concerto de Amparanoia na Festa da Carballeira de Zas / Cedida

O sábado, día grande, foi unha xornada de sesión vermú, artesanía, gastronomía, actividades infantís e máis música nun ambiente familiar. Os máis pequenos gozaron ademais do grupo de rock & roll infantil Gramola Gominola. Tras eles, a música non parou. Guadi Galego e Fanfarria Taquikardia protagonizaron os concertos para un público máis adulto na tarde de sábado.

Non faltou a foliada, coa actuación de Pandeireteiros O Fiadeiro, Brincadeira, Pandeireteiras Xacarandaina, Os Petadores e Churía, á espera dos concertos da noite grande da Carballeira a cargo de Os do fondo da barra, The O´Reillys and The Paddyhats, Mondra e Storrentos.