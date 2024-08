O Mercado das Rutas do Mar enche as rúas e prazas de Muxía

Muxía comezou este sábado unha nova singladura a través do Mercado das Rutas do Mar, que continúa na xornada do domingo. As rúas e prazas da vila da Barca transformáronse para acoller un ambiente de épocas pasadas, con postos de música, artesanía e máis de 65 pases de espectáculos e pasarrúas a cargo de Xaramiños do Corpiño, Abaladeiras de Muxía, Fumes do Cal, Nin chicha nin patacón, Vaiche boa, Fol de Veneno, Maruxía, Os Viqueiras de Ordes e Skaldir.

Centos de persoas desfrutaron da xornada cultural e festiva en Muxía / C. Muxía

O mariñeiro e armador Xosé Búa exerceu de pregoeiro nun acto que congregou a centos de persoas na praza do Cabo da Vila. Veciños e visitantes encheron a vila da Virxe da Barca animados polo bo tempo e ampla e variada oferta da cita coa historia.

Pola súa banda, en Vimianzo, despois de dous días de verbenas ateigadas de xente e das actuacións de Cinema, DJ Rokiño, Combo Dominicano e Principal, hoxe vivirán a terceira xornada das festas do verán animada polas orquestras París de Noia e Alianza. O luns será día de peche, coa celebración do Día do Neno.