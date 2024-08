Unha ‘foodtruck’ en Laxe para fomentar unha dieta máis saudable

O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, visitou este sábado en Laxe a foodtruck de Galicia sabe amar, co fin de seguir animando á poboación a consumir peixes e mariscos para ter unha dieta máis saudable.

Esta iniciativa da Consellería do Mar pretende mostrar a versatilidade dos produtos acuícolas e poñer en valor o traballo das xentes do mar que traballan na extracción, produción, comercialización e transformación das distintas especies para a súa posta a disposición dos consumidores; en definitiva, da cadea mar-industria.

Comensales demandando productos del mar en la 'foodtruck' de Laxe / C. Laxe

En total, son catro foodtrucks as que están a percorrer Galicia, preferentemente os concellos de máis de 1.000 habitantes. O número mínimo de degustacións totais que realizarán son 600, en 2024, e 800, en 2025.

A campaña está apoiada con distinto material promocional, a través do que se informa aos destinatarios sobre a importancia social e económica do sector do mar; se pon en valor a actividade da pesca e o marisqueo en Galicia; se promove unha xestión sostible dos recursos tanto dende o punto de vista económico, como ambiental e social; “e se garante a trazabilidade dos produtos pesqueiros e a súa seguridade alimentaria”, subliñan dende a Consellería do Mar.