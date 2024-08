Ames pon en valor o deporte feminino co pregón de Elvira Tresguerras e futbolistas do FC Meigas

Ames en Festas chegou ao seu fin coa tradicional misa e procesión na honra da Virxe da Peregrina e cun pregón moi especial, no que o Concello quixo poñer en valor o deporte feminino, personificado nas futbolistas do FC Meigas, clube de segunda división con sede en Bertamiráns, e a corredora Elvira Tresguerras, que ostenta o récord galego da súa categoría coa marca de 1,12 horas nos 10 quilómetros.

O alcalde, Blas García, mostrouse orgulloso “de como estamos creando un sentimento de pertenza e orgullo de ser de Ames, esquecendo as comparacións e confrontacións pasadas”, dixo en referencia á unificación das festas por terceiro ano consecutivo e á participación das confrarías da Peregrina e da Madalena nos festexos de ambos os núcleos.

“Como alcalde non hai nada que me encha máis de orgullo que ver á veciñanza de Ames unida e gozando de forma conxunta dos festexos”, finalizou. Tania Veiras puxo o broche musical e as atraccións silenciáronse dúas horas para as persoas cunha sensibilidade especial ao ruído.