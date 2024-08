A amesá Verónica Fernández, campioa nacional de boxeo elite

A finais do pasado mes de xullo, a boxeadora amesá Verónica Fernández proclamouse campioa de España de boxeo elite, tras derrotar na final á cántabra Paola Benavides. Actualmente adestra no Club Antelo Team do Milladoiro e tivo a oportunidade de participar nesta competición por primeira vez da man da Selección Galega. Esta boxeadora, natural da parroquia amesá de Oca, pasou directa á final, na que derrotou a Benavides en tres asaltos.

Fernández leva boxeando máis de dous anos e, aínda que debutou en novembro do ano pasado, xa participou noutras competicións como o Campionato Galego celebrado en Sanxenxo, o Open Vila de Marín ou os campionatos galegos de Noia. A boxeadora amosa o seu agradecemento ao club AnteloTeam e á Federación Galega de Boxeo.

A edil de Deportes, Susana Señorís, dixo que “Ames é un concello cheo de talento. Este éxito é froito do seu esforzo e dedicación e dende o Concello non podemos máis que expresar o noso orgullo e felicitala”.