A Carballeira de Zas pecha con ganas do 40 aniversario

Outra noite máxica puxo o broche de outro á 39 Festa da Carballeira de Zas e deixou ao público e á organización con ganas de vivir o 40 aniversario do festival.

Actuación de Storrentos na Carballeira de Zas / Cedida

Logo dunha soleado sábado familiar na carballeira de Velay, cando chegou a noite subíronse ao escenario Os do Fondo da Barra, presentando o seu traballo Banzo e, a continuación, chegou a quenda de The O’Reillys and the Paddyhats, a banda chegada de Alemaña, que fixo gozar aos asistentes co seu folk punk irlandés e a súa enerxía.

Concerto de Mondra na Festa da Carballeira de Zas / Cedida

O galego Mondra, xunto a Storrentos, coroaron unha edición chea de momentos inesquecibles, con moita música e o ambiente único da Carballeira de Zas.

Actuación de The O'Reillys and the Paddyhats na Carballeira de Zas / Cedida

Dende a organización, que correu a cargo, un ano máis, da Asociación Cultural Castro Meda e o Concello de Zas, din que “despois dunha edición que superou as expectativas unha vez máis, e cunha gran resaca emocional, xa comezamos a conta atrás para unha celelebración especial, o 40 aniversario. Estamos agardando de novo por todos”.