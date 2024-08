Máis dun cento de usuarios participan nas actividades do obradoiro Lalín Verde

Os centros sociais de Santiso, Prado, Cercio, Muimenta, Botos, Donramiro, A Xesta, Soutolongo, Goiáns e Lalín de Arriba acollen desde mediados de xuño unha gran variedade de actividades lúdicas (xerontoximnasia, psicomotricidade, taller de debate, estimulación cognitiva...) promovidas pola sección sociosanitaria do obradoiro Lalín Verde.

As actividades son todas gratuítas e teñen horarios flexibles / C. Lalín

“Contamos con máis dun cento de usuarios e temos un constante crecemento do número de persoas beneficiarias”, afirma a concelleira de Emprego, Beatriz Canda. Son actividades gratuítas e “abertas a todas as persoas maiores do concello”, afirma. As persoas interesadas só teñen que acudir ao centro social e inscribirse para participar.

Un grupo de veciños demostrando as súas habilidades / C. Lalín

Canda asegura que “o horario é totalmente flexible, xa que pódese asistir ás horas que se queira dentro da franxa de funcionamento, que é de 09.00 a 13.00”. Ademais, subliña que as actividades en cada centro son diferentes, ao estar adaptadas á tipoloxía dos usuarios e ás súas preferencias. Pola súa banda, o director do obradoiro di que só hai un único requisito: “ganas de divertirse e participar”.