Padrón estabiliza os postos de 21 traballadores co consenso dos sindicatos e do comité

A Mesa Xeral de Negociación do Concello de Padrón aprobou a modificación da convocatoria dos procesos de estabilización de emprego temporal para dar cobertura ás prazas que non estaban incluídas na oferta de emprego público extraordinaria de 2022. Quedaran fóra o persoal do CIM e o GES, servizos que o goberno de Anxo Arca considera fundamentais. A medida foi consensuada cos sindicatos e co comité de empresa.

A selección de persoal funcionario de carreira e de persoal laboral fixo farase mediante concurso.

Ofertaranse 21 prazas, que se suman ás 42 iniciais. Serán 8 postos de peón e 4 xefes de equipo do Grupo de Emerxencias Supramunicipal; 2 limpadores e 1 conserxe do albergue de peregrinos; 1 psicólogo do Centro de Información á Muller; 1 posto de dirección e asesoría xurídica do CIM e apoio aos servizos sociais; 1 técnico informático para a aula local e o Centro de Modernización e Inclusión Tecnolóxica; 1 auxiliar de enfermería e 1 limpador do centro de saúde; e 1 operario para limpeza viaria.