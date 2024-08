Resuelto el misterio del coche hundido en el ulla: fue robado a un hombre de Vilagarcía

Portos de Galicia confirmó este sábado que el lunes afrontará el reflotamiento del coche que permanece desde el pasado martes hundido en el río Ulla, a la altura de Pontecesures.

Catamarán pasando sobre el coche hundido en el río Ulla, en Pontecesures / Gustavo Santos

El ente público se ocupará de sacarlo del agua tras confirmarse que el vehículo, presuntamente robado por un joven ya identificado y propiedad de un anciano de Vilagarcía, carece de seguro.

Desde el departamento dependiente de la Consellería do Mar sostienen que, si bien la Guardia Civil no se ha pronunciado a este respecto, ya el martes los buzos de la Benemérita comprobaron el interior del turismo, por lo que no cabe la posibilidad de encontrar algún cadáver dentro, que es el temor expresado por los vecinos en los últimos días.

El joven conductor que cayó al río Ulla con el coche en la madrugada del lunes habría reconocido ya los hechos.

Algunos testigos a los que llegó a pedir ayuda lo habían visto saliendo semidesnudo del agua tras precipitarse al vacío y acabar en el cauce fluvial.

