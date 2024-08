Todos os alumnos do instituto de Ponteceso terán bus público

A Xunta reorganiza cinco liñas de autobús do IES Eduardo Pondal de Ponteceso para ampliar o servizo ata Laxe e Carballo con 15 novas paradas. Así o acordaron a directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, e o alcalde, José Manuel Mato. Os cambios, que se implantarán o 1 de setembro, facilitarán o acceso en transporte público ao alumnado que estuda as ensinanzas non obrigatorias, como os novos ciclos de Formación Profesional que se implantan o próximo curso.

Ao tempo, a reorganización asegura unhas liñas optimizadas tamén para os estudantes de ensino obrigatorio con reserva de praza. Para ampliar a cobertura, prolónganse dúas liñas ata Carballo e Laxe, incorporando 15 novas paradas non integradas en Cabana de Bergantiños, Carballo e Laxe, e outras 9 cambian de liña.

O conxunto de cambios das cinco liñas implicou os axustes horarios correspondentes para asegurar que a chegada ao centro se mantén en todos os servizos ás 08.20 horas coa marxe adecuada para o inicio das clases.