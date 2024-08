As Tanxugueiras, Celtas Cortos e as mellores orquestras actuarán no San Roque de Melide

Sete días seguidos de festa e un cartel musical único para honrar a San Roque en Melide do 14 ao 20 de agosto. O concerto de Celtas Cortos e as actuacións dos Melidaos e Xascariz animarán a primeira xornada.

Cartel promocional das festas de San Roque de Melide / Cedida

O día 15 a música chegará da man de El Combo Dominicano e Mekanika Rolling Band, e o día de San Roque, 16 de agosto, actuarán a orquestra Panorama, a Banda de Música de Visantoña e Festicultores Troupe.

O sábado, día 17, será o turno da Coral Polifónica de Melide Froito Novo, a orquestra Nueva Fuerza e o concerto de Tanxugueiras. O 18 celebrarán en Melide o Día do Río, e gozarán coa música da Banda de Arzúa, a charanga Ardores e a actuación da orquestra París de Noia.

Para o día 19 están previstas as actuacións de Herba Grileira, o Grupo Bomba e a orquestra Los Satélites. E para rematar por todo o alto as festas achegaranse a Melide a Louband de Santa Cruz de Ribadulla e a orquestra Olympus. Os festexos terán continuidade o mércores 21 coa celebración do Día do Neno, con actividades para os máis novos.

Da organización encárgase a Asociación de Festas de San Roque, de Melide. Todas as actuacións terán como escenario o Cantón de San Roque e a entrada a todas elas é libre.