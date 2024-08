Denuncian la venta ilegal de una especie de caracolas protegidas en O Grove y en la lonja de Ribeira

La Sociedade Galega de Historia Natural denuncia la venta ilegal de caracolas marinas protegidas en Galicia, y pide a la Xunta medidas para garantizar su protección. Según la entidad, “ciertas caracolas conocidas como buccinos (gasterópodo de las especies Charonia lampas) están catalogadas como vulnerables en los catálogos autonómicos y nacionales de especies amenazadas”.

Añade que “es muy poco común y su abundancia disminuyó en las últimas décadas” y que “se detectó su venta de forma continuada” en puestos de conchas de O Grove y a la venta en la lonja de Ribeira.

Al respecto, el gerente de la lonja de la capital barbanzana, Fernando Carreira, dijo que no le consta la venta de esas caracolas en la rula y que “hay dos especies muy parecidas”. Añadió que no recibió tampoco "ninguna comunicación oficial al respecto".

Sin embargo, el divulgador de temas pesqueros Rogelio Santos Queiruga publicó fotos en su Facebook en las que se ven etiquetadas por la lonja ribeirense tres “Buccinum undatum”. Santos señala que “estas caracolas non poden levarse en ningún lugar de Galicia nin de España para comer se veñen nas redes, nas nasas nin en ningunha arte de pesca, nin porque teñen unha concha bonita. Non é unha Buccinum undatum, como aparece na etiqueta. É unha Charonia lampas, unha especie protexida que tarda uns vinte anos en chegar a adulta. Abundaba moitísimo e foi a ignorancia a que a levou case a desaparecer. Logo estráñanos que non queden barcos e descendan as descargas. Sen peixe, o mar, as lonxas, os mariñeiros, as prazas e a pesca acábanse”.