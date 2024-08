Fisterra habilitará un Mercado Mariñeiro

O Concello de Fisterra vai proceder á adxudicación de varias obras de mellora viaria e tamén á reconversión da planta baixa da praza de abastos en Mercado Mariñeiro, segundo infoma a alcaldesa, Áurea Domínguez.

En concreto, os proxectos en marcha contemplan a mellora do firme na rúa Federico Ávila (tramo oeste e leste) por un importe total de 121.539 euros, e do camiño da Insua (fase II) por 75.000 €. Estas obras están incluídas no Plan Único da Deputación da Coruña.

Pola súa banda, a habilitación do Mercado Mariñeiro terá un custo de 177.094,37 euros, para o cal o Concello dispón dunha subvención da Consellería do Mar, a través do GALP4 Costa Sostible, que permitirá financiar o 97% do investimento.

A maiores, o Concello mercará unha furgoneta eléctrica con 5 m3 de carga para servizos múltiples (39.998,97 €) e reordenará o arquivo municipal (10.890 €). Esta actuación será cofinanciada con cargo a unha subvención da Consellería de Cultura, Língua e Xuventude por valor de 5.118,30 €uros.

Áurea Domínguez informa ademais de que realizarán unha auditoría dos sitemas de abastecemento, encamiñada a minimizar as perdas de auga. O custo, neste caso, será de 8.954 euros, dos cales 7.163 serán aportados por Augas de Galicia.