Mazaricos é o primeiro concello galego en produción de leite, con 136 millóns de litros

A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, acompañada polo director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, visitou este luns as instalacións da Cooperativa de Utilización de Maquinaria Agrícola (CUMA) de Xallas e Barcala e tamén mantivo un encontro con gandeiros de Mazaricos e da súa bisbarra.

Xuntanza cos gandeiros da contorna en Mazaricos / Xunta

Ambas as xuntanzas serviron para avaliar a situación actual e as perspectivas de futuro do sector leiteiro. A conselleira reafirmou o apoio da Xunta neste eido clave do agro galego e que ten un peso moi importante na comarca do Xallas. Neste sentido, María José Gómez puxo en valor o feito de que Mazaricos sexa o primeiro concello galego en produción de leite, con máis de 136 millóns de litros entregados a primeiros compradores, segundo datos correspondentes a 2023 do Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga).

Na mesma liña, a conselleira insistiu -como xa fixo a pasada semana nun encontro coas organizacións profesionais agrarias- en apelar á colaboración entre todos os axentes da cadea de valor do sector para traballar a prol da redución do diferencial existente entre o prezo do leite galego que perciben os produtores e o do resto de España.

En parecidos termos, o director xeral de Gandaría avogou de novo por manter o equilibrio e a estabilidade no sector como mellor fórmula para favorecer a remuda xeracional e para consolidar a posición de liderado nacional de Galicia neste eido produtivo, tanto en número de gandeiros como na produción, que segue medrando.

Ao respecto da diferenza de prezos, o sindicato Unións Agrarias denuncia que as ganderías galegas perciben case 6 céntimos menos por litro respecto a Asturias, e sitúanse 2 céntimos por debaixo da media estatal. “Condicións impostas polas industrias sen xustificación algunha”, afirman, dado que Galicia “segue a ser líder en volume de produción dun leite de máxima calidade”.

Máis de 5.800 gandeiros

Galicia contaba en 2023 con máis de 5.800 gandeiros (o 56% do total de España) segundo os datos recollidos no Informe do sector vacún de leite do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.

O pasado ano as explotacións gandeiras galegas entregaron máis de 3 millóns de toneladas de leite, o 41% do total de toda España. Polo que respecta á cabana gandeira de vacún de leite, o sector contaba en 2023 con case 321.000 vacas e máis de 113.000 novillas, segundo o referido informe.