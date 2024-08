Mozos voluntarios de catro países contribúen a conservar e manter o castro larachés de Montes Claros

Xa está en marcha un novo campo de voluntariado internacional que contribuirá a manter e conservar o castro de Montes Claros, da Laracha. O grupo conta con quince mozos e mozas de Santiago, Vigo, Bueu, Moaña, Madrid, Cataluña, Navarra e tamén doutros países como Francia, Colombia e Turquía.

Trátase dunha iniciativa organizada polo Concello larachés coa colaboración da Consellería de Cultura. Continuando coas intervencións desenvolvidas en anos precedentes, o traballo específico do campo de voluntariado céntrase na realización de tarefas de limpeza con medios manuais dos afloramentos rochosos e do resto do ámbito. Fanse esas tarefas tras recibir a oportuna formación relativa á identificación das estruturas do poboado fortificado e das paisaxes históricas, e sempre co control do equipo directivo do proxecto e baixo supervisión arqueolóxica.

Visitarán tamén varios lugares do municipio e da Costa da Morte, como o dolmen de Dombate, o castelo de Vimianzo e o centro de olería tradicional de Buño. Tamén desfrutarán dunha ruta ecuestre, da práctica do surf, e dunha observación astronómica no dolmen Arca da Piosa, de Zas, entre outras actividades.

Ata o 14 de agosto aloxaránse nas instalacións do centro sociocultural de Santa Margarida, antigo hospital dos peregrinos de Montemaior.

A Laracha aposta cada verán por levar a cabo iniciativas dirixidas a persoas de entre 18 e 30 anos, encamiñadas a favorecer e fomentar a convivencia, a participación, a tolerancia e a solidariedade entre a mocidade e a súa contorna.

O alcalde, José Manuel López, acompañado pola concelleira de Xuventude, Patricia Bello, o director territorial e o técnico da Consellería de Cultura, Severino Álvarez e Alejandro Bregua respectivamente, e a arqueóloga, Puri Soto, déronlle a benvida aos mozos e mozas. O rexedor explicoulles a importancia que ten o castro de Montes Claros para Laracha e a aposta do Concello pola súa recuperación. A organización asume ao completo os custos da estancia e manutención, así como das actividades culturais que realizan.