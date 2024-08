Seguimento total no reinicio da folga do lixo en Carballo

A primeira xornada da nova xeira folga no servizo de recollida de lixo de Carballo tivo un seguimento total, segundo informa o sindicato GIG. O persoal da concesionaria, xestionada pola UTE integrada por Urbaser e Servizos Gallegos de Lacería, "agarda que a empresa mova ficha e mellore a oferta que puxo sobre a mesa a semana pasada. Unha proposta que provocou que as posicións das partes estean hoxe máis afastadas que nunca”, afirman.

Segundo explica o secretario da Unión Local da CIG de Carballo, Martín Caamaño, na quenda de noite ningún traballador acudiu ao seu posto e esta mañá unicamente saíron os que están obrigados polos servizos mínimos.

O persoal está “decepcionado” polo resultado das dúas reunións celebradas a semana pasada nas que, lonxe de achegar a súa proposta ás demandas da parte social, a empresa anunciou a súa intención de “absorber a unha parte do persoal -atinxiría a uns cinco traballadores e traballadoras- un plus ad personam que non é absorbible, nin compensable”, afirma Caamaño. Lamenta que, por mor desta proposta, “agora mesmo estamos moi lonxe de chegar a un acordo”.

Superar o SMI

O persoal demanda un incremento salarial e a inclusión dunha cláusula que garanta que, durante toda a duración do convenio, os salarios estean, como mínimo, por enriba do SMI. “Agora mesmo todos están no SMI, traballen en quenda de noite ou de mañá, sexan condutores ou peóns”, explica Caamaño.

De aí que consideren “inviable” a proposta da empresa que tan só ofrece un incremento do 2% para 2024, pero sen atrasos e a partir da sinatura do convenio, que ademais pretende que teñan unha vixencia de 4 anos e o persoal demanda que non vaia máis alá de 3.

Xunto a isto reclaman un complemento por incapacidade temporal que agora non teñen nin por continxencias profesionais, nin por continxencias comúns. A este respecto o secretario da Unión Local da CIG de Carballo sinala que na última proposta a empresa fixo un achegamento, pero “segue sendo unha oferta insuficiente”.