Susto en Carnota: rescatan a dos menores que creían haberse quedado aisladas de noche en un islote

El espectacular mar de ardora que cada vez conquista a más visitantes en la playa carnotana de Boca do Río le jugó una mala pasada este domingo a dos menores. Las dos niñas habían acudido por la tarde al arenal dispuestas a contemplar el hermoso espectáculo luminoso natural, provistas de toallas, mochilas y neveras. Pero, al caer la noche, y con la subida de la marea, no encontraban el punto de salida y sacaron la errónea conclusión de que se habían quedado atrapadas en un islote.

Pasaba ya de las diez de la noche y una de las menores llamó por teléfono a su madre, que les hacía señales con la luz del móvil desde el extremo opuesto, sin poder acercarse a ellas desde la zona en la que las veía. De modo que optaron por llamar al 112, que de inmediato movilizó a la Policía Local y a una embarcación de Salvamento Marítimo.

Un agente de la Policía Local que estaba fuera de servicio se ofreció al 112 para acudir hasta el lugar. "Me puse en contacto con ellas por teléfono para que me guiaran hacia el lugar en el que estaban, pero al llegar me di cuenta de que no estaban donde creían. Estaban en la playa de Boca do Río, y el punto de salida estaba solo unos doscientos metros de ellas; lo que ocurría era que no lo veían. Además, en ese momento había una densa niebla", explica el agente.

Tras caminar más de un kilómetro hasta el punto por el que se accedía a la zona en la que se encontraban las niñas, el agente (que iba con un socorrista y de un efectivo de Protección Civil), las acompañó para salir del arenal "sin necesidad de mojarme los pies", dijo.

La historia de este rescate con final feliz concluyó pasadas las once y media de la noche. En el operativo se habían movilizado tanbién la Guardia Civil y el GES de Muros.