Tordoia estrea o renovado céspede artificial do campo de fútbol municipal da Rega

O campo de fútbol municipal da Rega, en Tordoia (no que xoga a S.D. Tordoia) dispón xa dun renovado céspede artificial tras rematar uns traballos que se levaron a cabo cunha achega de 50.000 euros da Xunta de Galicia, a través da orde de axudas dirixida a entidades locais para executar obras nas instalacións deportivas de titularidade municipal. Así mesmo, Tordoia tamén se beneficiou de case 8.000 € para material deportivo.

As tarefas de renovación comezaron a mediados do mes de xullo para ter todo rematado e preparado antes da tempada dos partidos da liga regular. Ademais, tamén se mellorou o acceso ao outro campo de fútbol tordoiés: o Manuel Juncal.

Tordoia foi un dos 186 concellos beneficiarios nas dúas convocatorias de subvencións do Goberno galego nesta materia e, na propia comarca de Ordes, o investimento para realizar obras e dotar de equipamento deportivo aos clubes da área superou os 236.000 euros.

O conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, asistiu este luns á inauguración do novo céspede do campo de fútbol municipal, xunto cos alcaldes e alcaldesas de todos os municipios da comarca, para comprobar o resultado dos traballos realizados ao longo deste último mes.

Durante a visita a Tordoia, Diego Calvo incidiu na importancia da colaboración entre administracións para poder sacar adiante actuacións como esta, dirixidas á mellora da prestación dos servizos relacionados co deporte.

Durante a súa intervención no acto celebrado este luns, o representante do Goberno autonómico sinalou que “este campo de fútbol das Regas é un exemplo da aposta do Executivo galego a prol dunha poboación que leve unha vida activa e saudable a través do fomento da práctica da actividade física e da promoción do deporte base en espazos que reúnan todas as condicións necesarias”.