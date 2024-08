Trinta cativos coñecen lendas e tradicións na Escola de Verán de Valga

O Concello de Valga segue a desenvolver as diferentes actividades que ten programadas este verán para favorecer a conciliación das familias valguesas. Unha das que adoita ter máis éxito é a Escola de Verán na que, nesta quenda do mes de agosto, están a gozar case unha trintena de nenas e nenos desde os tres anos.

Na súa primeira semana, a cativada realizou actividades de presentación, probas cooperativas e un mural para poder coñecerse mellor e, deste xeito, coller confianza. Así mesmo, tamén se organizou unha saída na que a rapazada, acompañada sempre dos monitores, se desprazou dende o colexio de Baño ata Pontevalga para realizar diferentes xogos alí, favorecendo e fomentando así a práctica de actividade física ao aire libre. Con todo, a variedade de actividades nesta escola é moi ampla, posto que tamén se desenvolveron obradoiros de ioga e relaxación ou xogos máis dinámicos, como a bomba.

Unha das temáticas sobre as que está a xirar a Escola de Verán é a relacionada coas tradicións, tanto de Galicia como doutros lugares do mundo. Os rapaces e rapazas coñeceron a lenda das mouras e puxeron a proba a súa creatividade cun taller de cerámica no que elaboraron os seus propios colares tomando como referencia as tradicións de Oceanía.