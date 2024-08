Aposta por unha romaría da Barca máis segura

A subdelegada do Goberno, María Rivas, presidiu, xunto co alcalde de Muxía, Iago Toba, a Xunta Local de Seguridade na que se aprobou o dispositivo da romaría da Virxe da Barca. Ofreceu toda a colaboración do Goberno e das Forzas de Seguridade para levar a cabo unha celebración segura.

Como outros anos, incrementarase a presenza de efectivos da Garda Civil, con unidades da patrulla fiscal ou Seprona, ademais do Grupo de Apoio do Subsector de Tráfico. Estes efectivos realizarán controis preventivos de alcol e drogas para garantir a seguridade na condución, fundamental nunha festa na que se producen numerosos desprazamentos a pé usando as vías de acceso ao santuario. Entre outras medidas, manterase a unidireccionalidade do tráfico neses días no principal acceso á localidade.

Tamén se verán reforzados os servizos da Policía Local e Protección Civil con efectivos doutros concellos.

A subdelegada anunciou ademais que durante as festas estará habilitado un Punto Violeta desde onde se realizará un traballo de información e prevención contra as agresións machistas. A subdelegada valorou positivamente a labor desenvolvida nestes puntos, e instou a ter tolerancia cero cos comportamentos machistas e sexistas durante as festas. Actualmente, en Muxía, tres vítimas de violencia de xénero dispoñen dalgunha medida cautelar de protección.

María Rivas aproveitou para poñer en valor as taxas de criminalidade de Muxía, que pechou o ano 2023 cun índice de 22,4 infraccións penais por cada mil habitantes. Esta cifra representa 15 puntos menos que a media provincial. Apuntou, ademais, que os feitos delitivos descenderon en Muxía un 5% con respecto ao ano 2022 e aumentou o número de delitos esclarecidos.

Na xuntanza, dende a Policía Local destacaron o incremento das súas actuacións no último ano, no que detiveron unha persoa por un delito de violencia de xénero, incrementaron as dilixencias penais instruídas cun esclarecemento do 33%, e tamén aumentaron o auxilio xudicial, as dilixencias e informes por accidentes de tráfico e laborais, así como as inspeccións de fincas para previr incendios, entre outras actuacións e mediacións en conflitos.

Pantallas de información turística

María Rivas aproveitou tamén a súa visita a Muxía para comproboar o funcionamento das novas pantallas de información turística que se instalaron no municipio, financiadas a través dos fondos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, que aportan máis de 15.000 euros. Fíxoo na compaña do alcalde, Iago Toba, con quen se desprazou á oficina de turismo onde está colocada unha destas pantallas, ademais de na Casa do Concello.

María Rivas co alcalde e edís interactuando coas pantallas turística de Muxía / D. G.

Subliñou que "sen dúbida melloran a posición de Muxía como un dos destinos de relevancia dentro da Costa da Morte”. Estas pantallas teñen diversas funcionalidades, entre as que destaca a creación de plans turísticos á medida das necesidades da persoa que as emprega ou a dotación de información en tempo real sobre servizos de transporte, aloxamento ou restauración,