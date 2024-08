Bertamiráns e Milladoiro serán tamén puntos de observación do programa Noite de Estrelas

A Aula da Natureza do Concello de Ames volve organizar unha nova Noite de Estrelas, tras a boa acollida da primeira xornada para gozar da astronomía este pasado sábado, que contou coa asistencia de medio cento de persoas no alto de San Marcos.

Desta volta, a actividade, dirixida a todos os públicos, desenvolverase esta semana nos principais núcleos urbanos do concello e, en ambos os casos, terá lugar entre as 21.30 horas e a medianoite. Por unha banda, o venres 16 realizarase no anfiteatro do Milladoiro, xusto fronte á igrexa; por outra, o vindeiro sábado día dezasete será no paseo fluvial de Bertamiráns.

As prazas para poder asistir son limitadas, polo que as persoas interesadas en participar en ambas as dúas actividades deberán enviar un correo electrónico á Aula da Natureza.

Como aconteceu na primeira Noite de Estrelas, os asistentes estarán guiados polo experto astrónomo Antón Bouzas para poder achegarse así á lúa, ás galaxias e ás constelacións. Ademais, poderán coñecer as diferentes disciplinas da astronomía, como a observación práctica, cultos e mitos.