O Polo de emprendemento ubicado en Silleda axudou a impulsar máis de 240 proxectos en só dous anos

O Polo de emprendemento e apoio ao emprego de Silleda, posto en marcha hai dous anos, é un recurso fundamental na súa área de actuación para potenciar o investimento empresarial na zona. Desde a súa apertura, o polo silledense axudou a impulsar arredor de 240 proxectos, o 61% deles promovidos por mulleres, e tamén realizou máis de 650 titorías a persoas emprendedoras, unhas sesións executadas polo persoal técnico especializado que traballa no centro.

O 61% dos plans que se desenvolven neste espazo silledense foron promovidos por mulleres da contorna

Neste centro, ao igual que nos outros trece incluídos na Rede de Polos da Xunta, préstase asesoramento individualizado e gratuíto a calquera persoa que queira comezar un negocio ou consolidar o que xa ten. Así mesmo, as temáticas dos plans empresariais que se atenden no Polo de Silleda son moi amplas. Con todo, o comercio, cun 21%, adoita a ser a rama máis frecuentada, seguido de actividades profesionais vencelladas aos labores científicos e técnicos, un 11%, e do sector da hostelaría, cun 10%.

Deste xeito, a directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, acompañada do secretario xeral técnico da Consellaría de Emprego, Comercio e Emigración, Joaquín Macho, visitaron o centro de emprendemento silledense e puxeron en valor o traballo realizado ata agora para estimular a economía da zona –en total trece concellos das comarcas do Deza, Tabeirós-Terra de Montes, Caldas e o Concello de Campo Lameiro–.

O obxectivo destes centros é crear emprego de calidade e fixar poboación no rural nas áreas de actuación

Durante a visita, Mariño mantivo un encontro cos representantes de dous proxectos atendidos neste Polo: unha consultora enerxética e unha iniciativa de fotografía especializada nos campos da arquitectura, inmobiliaria e o paisaxismo.

Impulso á economía local

O obxectivo principal da Rede de Polos de Emprendemento e apoio ao emprego da Xunta é dinamizar a economía local e fomentar a creación de emprego de calidade nos distintos núcleos poboacionais da comunidade. Así mesmo, esta iniciativa tamén pretende fixar poboación no rural axudando a crear novas oportunidades empresariais nas zonas máis despoboadas de Galicia.