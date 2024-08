Os ritmos flamencos de Josemi Carmona, exmembro de Ketama, abrirán este venres o JazzNoia

Tras o recente éxito do seu festival internacional de arpa (Noia Harp Fest), cuxos concertos presenciaron máis de 1.500 persoas, en Noia está xa todo listo para acoller outra das citas musicais máis importantes da ría de Muros-Noia e con gran repercusión nacional e internacional. O festival JazzNoia, organizado tamén polo Concello, reunirá esta fin de semana a varias figuras de primeiro nivel con concertos gratuítos na Praza da Constitución.

Unha cita que, segundo o edil de Cultura, José Pérez, “naceu cun ámbito local e cuxo prestixio o situou xa como unha cita referencial a nivel nacional e mesmo internacional”.

“Nunca tivemos tantas chamadas de xente interesada en asistir a este festival e en aloxarse na vila como este ano. Chamaron dende Escocia, Alemaña, Reino Unido...”, di o edil.

Kin García, director do JazzNoia, destaca o alto nivel dos artistas que se darán cita nesta edición do festival, aínda que di botar en falta un maior apoio doutras administracións públicas na organización.

O venres 16, a partir das 21.30 horas, subirá ao escenario Josemi Carmona (exintegrante do grupo musical Ketama, no que estivo 20 anos) para deleitar ao público co seu flamenco jazz. Carmona colaborou nos discos de multitude de artistas, entre eles, Paco de Lucía, Alejandro Sanz e Jorge Pardo. Ademais, foi produtor de Niña Pastori e do grupo La Barbería del Sur. En Noia actuará acompañado dunha cantaora flamenca e dun percusionista. A continuación actuará o cuarteto Alfonso Medela, cun repertorio de jazz crooner.

O sábado 17, a xornada comezará cunha master class de improvisación e rudimentos a cargo de Gileno Santana, ás 13.00 no Coliseo Noela. Pola noite, a partir das 21.30, chegará o concertos do trompetista Gileno Santana, acompañado do Kin García Trío, que renderá a Mile Davis a homenaxe Kind of blue. Pechará o festival a formación madrileña Freedonia, formada por noeve músicos, cunha mestura de soul e jazz.

Na Praza da Constitución o aforo será para aproximadamente 600 persoas (haberá 300 cadeiras).