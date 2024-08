Estas son as gañadoras do concurso Canta con Ames

O parque do Ameneiral, en Bertamiráns, acolleu o domingo a final da cuarta edición do concurso Canta con Ames, no que resultaron gañadoras Anaís Fernández, na categoría de persoas ata 17 anos; Paula Barreiro, na de maiores de 18 anos; e Silvia Veiga e Cecilia Pardo, na modalidade de dúos e tríos. Todas elas, ao igual que o resto de finalistas, interpretaron dous temas completos de distinto estilo musical.

A concelleira de Promoción Económica de Ames, Ana Belén Paz, destacou a boa afluencia de público que tivo a final e tamén o éxito desta cuarta edición do certame. Un gran número de veciños e veciñas achegáronse ata o parque para presenciar en directo a actuación dos doce finalistas que superaron as fases de preselección e semifinal previas.

Unha das participantes na gala final do Canta con Ames / Cedida

Hai que lembrar que esta cuarta edición do Canta con Ames comezou coas dúas xornadas de preselección na que participaron 32 persoas, das que o xurado seleccionou a 12 finalistas. Os elixidos foron Andrea Penas López, Nerea Nieto Abal, Amanda Motos Díaz, Luciana Ames Berdejo e Anaís Fernández Fernández (persoas ata 17 anos); Paula Barreiro Rey, Ana Belén Vica Conde, Abrahán González Estévez e Lucía Rodríguez Barbosa (maiores de 18 anos); o trío formado por Mariña Rodeiro Jorge, Daniela Hermo Fernández e Gabriel Hermo Fernández; e o dúo de Silvia Veiga Alende e Cecilia Pardo Ferreiro. Lucía Rabuñal, outra das elixidas, non puido acudir á final por problemas de saúde.

Ademais dos concursantes, durante a final pasou polo escenario Samuel Fernández, quen interpretou unha canción coa súa guitarra en homenaxe a Paco de Lucía.

Un dos momentos máis emotivos da final estivo protagonizado por Andrea Pernas, que quedou en terceiro lugar na categoría de persoas ata 17 anos, e que quixo compartir o seu premio con Nerea Nieto, outra das concursantes nesa categoría.

Por outra banda, houbo un recoñecemento especial para Rosa Arauzo, a participante de maior idade do concurso (78 anos), e para José Manuel Fernández, concursante usuario da asociación Arcea-Adames. Tamén se recoñeceu o traballo da empresa Iluminaciones Santiaguesas polo traballo feito no concurso, e da comisión de festas de Bertamiráns, que colaborou coa instalación dunha cantina durante as distintas fases do concurso musical.

A concelleira de Promoción Económica, Ana Belén Paz, tivo palabras de agradecemento para as persoas que se inscribiron “porque sen elas non sería posible realizar este concurso”. Felicitou “a Anaís, Paula, Silvia e Cecilia, as gañadoras desta cuarta edición” e deulle as grazas a Ines Suárez, Noelia Bellas e Lara López por formar parte do xurado desta edición, e a Loli Gómez por presentar todas as fases do concurso.

Numerosas persoas asistiron á final do certame no parque do Ameneiral / Cedida

“Por último, quero agradecer tamén o traballo das empresas locais que fixeron posible o Canta con Ames: Mirabelle Comunicación, Froq Eventos, Iluminaciones Santiaguesas, Silvereira e a froitería Tómate más fruta. Ademais, hai que resaltar o traballo levado a cabo por Protección Civil de Ames, que estivo presente en todas as fases do concurso”, engadiu. Así mesmo, puxo en valor “a participación das 32 persoas inscritas nesta edición do Canta con Ames” e convidou ás 29 persoas que non puideron gañar o certame a que se inscriban na próxima edición para tratar de estar entre os mellores.

As gañadoras foron agasalladas cun premio económico, un trofeo en recoñecemento da participación, unha cesta saudable, un vídeo profesional sobre o seu paso polo concurso e a posibilidade de cantar nas prebadaladas de fin de ano.