Teo homenaxeará a Ánxel Casal e a Pepiño Areosa, que foron asasinados na Guerra Civil

A Oliveira de Teo, entidade encargada de recuperar a Memoria Histórica e o patrimonio inmaterial do municipio, organiza este vindeiro 19 de agosto unha homenaxe a Ánxel Casal e Pepiño Areosa, con motivo do 88º aniversario da morte de ambos os dous represaliados e asasinados. Así mesmo, quérese lembrar a todas as vítimas da infamia en calquera tempo e lugar.

No acto intervirán o tenente de alcalde de Teo, representantes de todos os grupos da Corporación, o alcalde de Arzúa e a alcaldesa de Santiago. Terá lugar ás 20.00 horas na Estiveira da Ribeira de Cacheiras. Ademais, contarase coa actuación musical do grupo Suasebe da Asociación Cultural A Mámoa de Luou.

O cadáver de Ánxel Casal, histórico galeguista e alcalde republicano de Santiago, asasinado con 40 anos, foi atopado nunha cuneta en Cacheiras xunto co de José Devesa Areosa, coñecido como Pepiño Areosa, o dezanove de agosto de 1936, un mes despois do comezo da Guerra Civil.

Casal foi unha das figuras máis importantes do Partido Galeguista e das Irmandades da Fala e estivo estreitamente vinculado ao bando republicano da guerra. Pepiño Areosa foi militante de Izquierda Republicana e, tras o golpe de estado, foi perseguido, detido e asasinado con só 28 anos.