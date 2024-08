As festas da Xunqueira de Cee fan aflorar o sentimento e o orgullo

As festas da Xunqueira xa comenzaron e "Cee arrecende a festa, o burullo das atraccións, e a música das bandas e orquestras están a piques de comezar", afirmou a alcaldesa, Margarita Lamela no acto do pregón, que este ano correu a cargo de Manuel Antonio Couceiro Cachaldora, o párroco da Xunqueira de Vilagarcía e actual presidente da Fundación Galega contra o Narcotráfico.

O sacerdote lembrou a súa chegada a Cee no ano 1993 e boa acollida que lle deron nesta vila, coa que segue mantendo unha estreita relación. Agradeceu á alcaldesa a súa elección para un acto tan imporante e durante a súa intervención reivindicou os valores do altruísmo, a xenerosidade, a amizade e a tolerancia.

A rexedora asegurou que "ver Cee, un ano máis, cheo de vida, marcada pola xuntanza con persoas queridas, familia, amigos e foráneos, é volver a respirar esa irresistible felicidade de vivir as festas da Xunqueira como se fose o maior evento do ano. Sei que dicir que son as mellores é algo moi categórico, pero ese sentimento de orgullo ceense non me deixa de latexar á hora de facer valoracións".

Ese sentimento de arraigo foi, segundo Margarita Lamela, o que a levou a nomear pregoeiro a Manuel Antonio Couceiro Cachaldora, "un persoeiro significativo que brilla con luz propia". Lembrou que iniciou o seu sacerdocio na parroquia de Cee, "para volver ano tras ano, e así durante máis de 30 – incluídos os anos de pandemia- a oficiar as misas e presidir as procesións nos días grandes das festas da Xunqueira".