Decenas de reses atacadas por el lobo en el área de Santiago en un año, con casos sin denunciar

De los datos aportados por la Xunta de Galicia se extrae que la zona metropolitana de Santiago de Compostela, pese al marcado carácter rural de muchos municipios, no es uno de los puntos con mayor actividad de lobos en territorio gallego, que sigue concentrándose en el interior de Lugo y en áreas de montaña. No obstante, la presencia de la especie es común y sensible en gran parte de estos ayuntamientos, en los que en los mencionados meses de 2022 y 2023 se registraron ataques a decenas de reses en lugares de O Pino, Touro, Oroso, Trazo, Rois y la propia capital gallega.

Otros municipios del entorno, como Boqueixón, Vedra, Val do Dubra, Ames, Brión o Padrón no han sufrido casos denunciados de ganado atacado por los lobos; aunque productores y ganaderos de la zona sí aseguran tanto haber visto ejemplares en lugares próximos a sus explotaciones como haber perdido animales a consecuencia de ello. Consultados por El Correo Gallego, aseguran que prefieren no denunciar estos casos porque no confían en que la tramitación de estas ayudas vaya a ser efectiva y prefieren buscar otras soluciones. Asociaciones ecologistas han denunciado la organización de batidas ilegales de control poblacional.

Entre los casos que sí han sido certificados por la comisión que evalúa los daños causados por el lobo, Touro es el municipio próximo a Santiago de Compostela que, en el último período, acumuló más avisos (5) y animales afectados (10: siete ovejas y tres vacas). Lo siguen muy de cerca O Pino (4 avisos y 8 reses) y Rois (2 avisos y 7 reses). Precisamente este último municipio ha sido protagonista en las últimas semanas de varios ataques, que han afectado a explotaciones de ganado ovino. El alcalde Ramón Tojo manifestó que estos son “continuados” y afectan también a otros animales domésticos, como perros. Tojo advirtió de que el efecto que traen consigo estos ataques es “dañino para el rural”, puesto que provoca “miedo” a dedicarse a la ganadería. “Parece ser que nosotros criamos para que nosotros criamos para que ellos se alimenten”, declaró el alcalde, disconforme con el estado de protección de la especie.

Un ganadero de esta zona, Ramón Pazos, va más allá y manifiesta que es un sinsentido que Rois no esté incluido para la concesión de determinadas ayudas como área susceptible de ataques del lobo. Pazos dice que recibió en el pasado compensaciones por las pérdidas causadas en su explotación, aunque no pudo optar a otras partidas por este motivo.

Un via crucis burocrático

Los esfuerzos por la conservación del lobo, el único gran carnívoro que todavía está presente en las cuatro provincias gallegas, y su difícil conciliación con la actividad de los ganaderos que sufren sus ataques mantienen abierto un debate en el que es difícil encontrar posturas intermedias. De acuerdo con los últimos datos recopilados por la consellería de Medio Ambiente, entre octubre de 2022 y septiembre de 2023 se constataron hasta 1.644 avisos de ataques, los cuales se saldaron con la pérdida de 2.804 reses en toda Galicia. La mayor cifra desde que existen estos registros, pero que denota no solo una mayor presencia de estos animales por la geografía gallega -en la que se ha registrado la existencia de unas 90 manadas con capacidad reproductiva-, sino también una mayor concienciación en la denuncia y la tramitación administrativa de estos ataques.

Cada año, el gobierno gallego destina cientos de miles de euros a paliar las consecuencias de los ataques del lobo al ganado, además de disponer otras líneas de ayudas relativas a la adopción de medidas de protección -como vallados o pastores eléctricos-. No obstante, no son suficientes para atender el elevado volumen de solicitudes, que también conllevan una importante carga burocrática para sus solicitantes.

La mayoría de casos deben ser comunicados en las 24 horas siguientes, sin mover los restos de los animales afectados, que son sometidos al escrutinio de técnicos de Medio Ambiente, encargados de elaborar un informe que luego se remite a una comisión específica para dictaminar si se trató o no de un ataque de lobos. Desde que se presenta una petición hasta el momento del cobro, explica Jacobo Feijóo, responsable de Desarrollo Rural de Unións Agrarias (UUAA), pasan de media “unos nueve meses”, aunque en determinados casos la espera puede ser de más de un año en función del momento en que se produzcan.

Feijóo también advierte del “alto número de rechazos” de solicitudes, casos en los que la participación del lobo no puede ser confirmada de forma “concluyente” o que incumplen ciertos requisitos. Deben existir restos suficientes, lo que, en casos en los que el animal haya devorado por completo a su presa o, como sucede con muchos terneros recién nacidos, la haya transportado a otro lugar, complica la verificación del ataque. Una de cada cinco peticiones -referencia este técnico de UUAA- es denegada por alguno de estos motivos.

La cantidad de estas ayudas es también objeto de crítica por parte de los afectados, porque -aunque está estipulado cuánto se paga por cada animal y se tienen en cuenta aspectos como la edad o la capacidad productiva- son cifras que juzgan insuficientes y que no cubren la totalidad del lucro cesante por la pérdida. “Queda mucho por mejorar”, defienden desde el sindicato, donde también señalan que precisamente la ganadería extensiva, aquella asociada a mayor calidad y sostenibilidad, el modelo que se intenta fomentar en Galicia, es la “más vulnerable” a los ataques del lobo.

Una especie protegida

La falta de reparación de los daños acrecienta la sensación de impunidad que el lobo transmite para muchos ganaderos. Incapaz de discernir la consecuencia de sus acciones, el animal opta por presas más fáciles que los jabalíes u otras presas salvajes que pueblan los montes gallegos. Animales domésticos enfermos, de corta edad o vulnerables por otros motivos son alimento más asequible para un cánido que puede necesitar varios kilos de carne al día para sobrevivir.

Es por eso que se exacerban las tensiones y suben el tono las voces que piden que se vuelvan a permitir las batidas de lobos. A finales de julio, hace apenas unas semanas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) rechazaba la ley impulsada por Castilla y León que permitía cazar a estos animales. Entiende el tribunal comunitario que esta norma “es contraria” a la directiva europea en esta materia que impide dar muerte a estos animales mientras su estado de conservación no sea al menos “favorable”.

En la última conferencia sectorial de Medio Ambiente, la Xunta de Galicia reclamó al Estado que se debe “revisar el nivel de protección del lobo y adaptarlo a la realidad actual en cada zona”, puesto que da por hecho que ya no es una especie que esté amenazada en determinadas áreas de la geografía gallega. En este momento, según los últimos datos que ofrece la administración autonómica, el lobo presenta una “distribución generalizada en Galicia, salvo en las grandes ciudades” y en el Baixo Miño. La mayor población de estos animales se localizaría, de acuerdo con estas cifras, en la provincia de Lugo, donde también se localizan la mayoría de ataques -más del doble que en cualquier otra provincia-.

De modificarse el estatus de conservación del lobo podría volver a autorizarse su caza, algo que rechazan por completo desde la Fundación Franz Weber, de carácter animalista y ecologista. En esta entidad apuestan por la “convivencia armónica” de las manadas de lobos y las explotaciones ganaderas, un objetivo para el que ven indispensable el fomento de las medidas de protección y un incremento de las compensaciones. De acuerdo con su portavoz en Galicia, Rubén Pérez, el sistema “tendría que ser mucho más ágil” para reducir el malestar de los afectados, quienes -añaden- deberían tener acceso a más financiación para actuaciones de prevención. Asimismo, lamentan que se intente “criminalizar” a este animal, del que no existen apenas registros en las últimas décadas sobre ataques a humanos, en vez de valorar el papel que juegan dentro de cada ecosistema.

El de los animalistas es un punto de vista que choca de frente con lo que defienden los ganaderos, que insisten en que se permita realizar batidas de control poblacional para reducir los daños de sus explotaciones. Varios titulares de explotaciones consultados se preguntan de qué sirve tratar de sacar adelante un negocio si el trabajo de meses se puede esfumar como consecuencia de un único ataque, para el que no existen -a su juicio- mecanismos compensatorios suficientes. Este desamparo redunda en que haya más personas que cesen su actividad por la inviabilidad de la misma y en un abandono del rural que acaba derivando -exponen- en más despoblación y en un peor estado de conservación de los montes y la superficie agraria.