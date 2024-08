Dous mortos e un ferido grave nun choque en Dumbría ao bater un coche contra un camión

Dúas persoas, un home e unha muller, faleceron esta tarde, e unha terceira resultou ferida de gravidade, en Dumbría, nunha colisión entre un coche e un tráiler cargado de madeira. Os bombeiros tiveron que excacerar os corpos dos dous falecidos, que estaban atrapados no interior do turismo. O tráxico accidente prodúxose na estrada AC-552, á altura do quilómetro 78, en Berdeogas, segundo informa 112 Galicia.

Un dos falecidos é o condutor do vehículo e a muller viaxaba na parte de atrás do coche. O ferido grave ía de acompañante, e foi traslado de urxencia ao hospital por unha ambulancia de Urxencias Sanitarias - 061.

Ata o lugar foron mobilizados profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061, os bombeiros do parque comarcal-provincial de Cee, Garda Civil de Tráfico e Protección Civil de Dumbría. O camión quedou atravesado na estrada polo que foi necesario cortar o tráfico.