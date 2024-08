Boiro exalta o mexillón, Laxe recrea o Naufraxio e A Pobra saca á rúa os xigantes e cabezudos

Galicia entra esta fin de semana no epicentro do verán cunha chea de citas coa música e a gastronomía.

En Boiro comezan este xoves as festas de Cespón, onde o coro de San Vicente cantará na misa solemne ás 12.00 horas. Logo será a procesión ata a capela de San Roque, co acompañamento da Banda de Música de Rianxo. A verbena amenizará a orquestra Puzzle e Rumbo Norte. O venres a misa solemne de San Roque será ao mediodía, con posterior procesión. Foliada de Ases e a Disco Móbil con Mateo Abelleira amenizarán a verbena.

O sábado haberá misa solemne na honra de San Antonio (12.00) con procesión, e verbena con Dúo Charada e DJ Matrek Show. E o domingo, misa solemne na honra de San José (12.00), con procesión, e verbena con Los Players e Pili Pampín. Tamén o domingo, pero en Cabo de Cruz, celebrarase a Exaltación do Mexillón (12.30).

Na Pobra comezan este venres as festas do Carme dos Pincheiros, coa saída dos xigantes e cabezudos ás 19.00. Na igrexa de Santa María A Antiga do Caramiñal terán lugar ás 19.30 a imposición de escapularios aos novos confrades e a misa solemne. Ás 21.00 será o pregón de Francisco Davila Luaces, CEO da firma Mobalco.

Na verbena actuarán Toboggan, Forraje e Disco Móbil Chocolate. O sábado haberá verbena con La Oca ADN, tributo a Abba, sesión co DJ Maikstyle, os San Juerguines, actuacións de grupos de gaitas e danza e novo desfile de xigantes e cabezudos. O domingo 18 a música porana Kubo e Disco Móbil Chocolate e haberá tamén actuacións de grupos de gaitas e danza e concertos da Banda Militar da Brilat, da Artística de Merza e da de Caamaño. O luns 19 actúan Fillas de Cassandra, Nia Caro, Rokiño e Enter no marco do Pobra DJ Fest, e pola noite haberá un gran espectáculo piromusical.

A localidade sonense de Portosín celebra as festas do Carme. Este sábado, con sardiñada (13.00), obradoiros infantís pola tarde e verbena con Platinum e Disco Móbil Macroimpacto.

O domingo oficiarase unha misa no peirao (11.00) na honra da Virxe do Carme e en homenaxe ao falecido edil Manel Deán, e haberá ofrenda floral e espectáculo prirotécnico (11.45), procesión marítima (18.00), verbena con Finisterre e a Primeira Mascletá Nocturna de Galicia, á medianoite.

En Laxe, como xa é tradición desde 1962, renderase homenaxe este sábado á xente falecida no mar coa 62ª edición do Naufraxio, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia, que comezará ás 11.00 horas co pasarrúas da Banda de Música Eduardo Pondal de Ponteceso e a asociación cultural Maruxía da localidade. Ás 12.00 terá lugar a misa solemne na honra da Virxe do Carme na igrexa parroquial de Santa María da Atalaia. Logo sairá a procesión e, ao seu remate, levarase a cabo, na zona portuaria, a Danza de Arcos.

Procederase, de seguido, á representación do Naufraxio no peirao, sobre as 13.00 horas. Alí volverase cantar a Salve mariñeira a cargo dos traballadores do mar e dará comezo a procesión marítima. Por último, a imaxe da Virxe regresará á igrexa porteada polos mariñeiros descalzos que participaron na representación.

Tamén A Laracha celebra esta fin de semana as súas festas, que xa empezaron o mércores. Este xoves oficiarase a Misa das Cociñeiras na igrexa vella de Torás (09.00); ás 13.30 será a misa solemne; e a verbena correrá a cargo de La Oca e Disco Móbil Movemento. O venres a procesión dende a igrexa parroquial ata a capela de San Roque iniciarase ás 13.00 horas; e a misa solemne será media hora despois. Pola tarde haberá inchables e Festa da Espuma para os cativos na Praza Les Sables D’Olonne, e pola noite actuarán Fuego e Disco Móbil Movemento. E o sábado, misa solemne na honra do Santísimo Sacramento (13.30), concerto infantil da Banda do Verán na praza consistorial (19.00) e verbena con Olympus, Disco Móbil Movemento e sesión fogos artificiais.

E en Noia, o edil de Cultura, José Pérez, presentou a festa Pon un sancosmeiro, que será o sábado 24. A cita dedicada a exaltar o tradicional sombreiro, a música, o baile e o traxe rexional inclúe actuacións de grupos folclóricos nas rúas da vila dende as 11.00, obradoiros, degustación de empanadas, xogos tradicionais na Praza do Cantón, Ruta Sancosmeira e actuación dos Argalleiros ás 21.00 horas.

E, no marco das festas de San Bartolomeu de Noia, o grupo Los Secretos ofrecerá un concerto o venres 23 ás 23.00 no patio do IES Campo de San Alberto (entradas á venda en Ataquilla.com dende once euros).