A cabalería vixía o Camiño de Santiago

A seguridade dos peregrinos que percorren o Camiño de Santiago a Fisterra e Muxía viuse reforzada grazas á extensión dos servizos da escuadra de cabalería da Garda Civil da provincia da Coruña, que agora patrulla tamén esta prolongación do itinerario xacobeo.

Os seus integrantes estiveron este mércores ao pé do faro de Fisterra, onde se celebrou un acto de presentación dos medios que integran o Plan de Vixilancia do Camiño de Santiago, que desprega a Comandancia da Garda Civil da Coruña.

Fernando Pedreira, Áurea Domínguez e María Rivas cos axentes do escuadrón en Fisterra / D. G.

Foron recibidos pola subdelegada do Goberno, María Rivas, que estivo acompañada pola alcaldesa de Fisterra, Áurea Domínguez, e o tenente coronel xefe da Comandancia da Garda Civil da Coruña, Fernando Pedreira, ademais de distintos responsables dos concellos da Mancomunidade do Camiño de Fisterra.

Rivas reivindicou a consideración da Garda Civil como “gardián do Camiño”, ao lembrar que o 92% do espazo por onde discorren as rutas de peregrinación están na demarcación que compete a este corpo das forzas de seguridade do Estado. E engadiu que esta presenza é significativamente maior na provincia da Coruña, xa que nela conflúen todos os camiños recoñecidos. Neste senso, avanzou que a acción da Garda Civil traduciuse no que vai de ano en máis de 1.000 servizos efectuados na provincia relacionados cos Camiños de Santiago, dos que 340 foron auxilios a peregrinos e peregrinas.

Para cumprir estes obxectivos, a Garda Civil conta con unidades de seguridade cidadá, da Agrupación de Tráfico e tamén con equipos especializados, como os escuadróns de cabalería e as tres Oficinas Móbiles de Atención ao Peregrino (OMAP), que se sitúan a pé de ruta.

Ata Fisterra achegáronse os integrantes dunha das tres escuadras do Grupo de Cabalería da Garda Civil que están destinadas en Galicia ata o 15 de outubro no marco do dispositivo de vixilancia do Camiño de Santiago, e que teñen como base Melide (A Coruña), Verín (Ourense) e Tui (Pontevedra). Cada escuadra está composta por cinco gardas civís, un cabo e un xinete-condutor, sumando un total de sete efectivos. Este despregamento estratéxico permite unha cobertura eficiente e unha rápida resposta diante de calquera incidente, contribuíndo á seguridade e benestar dos peregrinos e das peregrinas. A escuadra da provincia da Coruña patrulla os diversos Camiños que converxen en Compostela.

Protección integral

A subdelegada afirmou que “o Camiño é seguro porque nel está a Garda Civil”, e explicou que as súas funcións abranguen a protección integral das persoas peregrinas, a preservación do patrimonio histórico e ambiental, a seguridade da circulación viaria e a prevención das violencias machistas.

Pola súa banda, a alcaldesa de Fisterra, Áurea Dominguez, sinalou que “este escuadrón reforza a seguridade e mostra o seu compromiso coa cidadanía e o patrimonio cultural no Camiño de Santiago”. Subliñou ademais que este novo servizo “permite unha cobertura eficiente e unha rápida resposta ante calquera incidencia, contribuíndo así á seguridade e o benestar dos peregrinos e peregrinas”. A rexedora tivo tamén palabras de agradecemento “por contar con Fisterra para esta noble axuda á cidadanía”.

No acto participaron tamén o alcalde de Dumbría, Raúl González, e concelleiros de Corcubión, Santa Comba, Ames e Fisterra, así como axentes da Policía Local e o coordinador de Protección Civil, José Marcote, entre outros.