Multitudinaria protesta en Rianxo de seis comunidades educativas para reclamar reformas y más profesores

Más de medio millar de personas participaron este jueves en Rianxo una manifestación convocada por las comunidades educativas de seis centros de enseñanza del municipio para protestar “polos recortes da Xunta” y exigir reformas urgentes en las instalaciones, más profesores y desdoblamiento de aulas en las que se superan las ratios de alumnado.

Participaron padres, alumnos y profesores de las ANPA Os Gudiños del CEIP Castelao, Fonte da Revolta del CEIP Ana María Diéguez de Asados, Irmáns Insua del CRA, Virxe de Guadalupe del IES Félix Muriel, de la Escuela Infantil y del CEIP Brea Segade de Taragoña, además de representantes de otras ANPA de Barbanza y numerosos vecinos.

Cinco alumnos leyeron un manifiesto en el que señalan que “o actual Goberno galego veu aplicando sucesivos recortes ao ensino público e reducindo as súas dotacións orzamentarias que tan necesarias son para facer fronte ás necesidades de mantemento e mellora das infraestruturas, servizos e persoal docente, especialmente no caso da atención á diversidade, ao reforzo educativo e ás necesidades educativas especiais”.

“Os recortes orzamentarios e de persoal impiden desdobres e provocan o agrupamento indiscriminado de alumnado de diferentes niveis e ciclos nalgúns centros”, añaden.

Tamara García, una de las portavoces de las ANPA, señaló que reclaman que se desdoblen las aulas en las que se superan las ratios de alumnado y que se dote a los centros de personal de apoyo para cubrir las necesidades específicas de educación.

“Es necesario que haya profesores titulares en cada centro; ahora son compartidos. El Brea Segade y el colegio de Asados, por ejemplo, comparten orientadora y no son capaces de cubrir las sesiones”. Añadió que “cada año aumenta el número de alumnado con necesidades especiales” y que, además, hay obras urgentes en materia de seguridad y accesibilidad. “El Brea Segade tiene un déficit estructural enorme. Corren peligro físico alumnos y profesores. Es una falta de inversión que se arrastra desde hace años. En el colegio Castelao se hizo una reforma en materia de mejora energética, pero no hay ascensores ni aseos adaptados”, explicó Tamara García.

Por su parte, la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional señala que acaba de asignar más de 7.000 plazas de profesores en el concurso de adjudicación de destinos provisionales. “Esta é unha das vías, pero non a única, de dotación do profesorado nos centros educativos para a volta do verán, xa que nela non están incluídos todos os docentes cos que van contar os centros o vindeiro curso. Trátase dun proceso dinámico que non pecha ata setembro, onde teremos os datos reais e obxectivos da foto final centro a centro”.