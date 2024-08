A Unión Galega de Policías Locais denuncia irregularidades en varios concellos

O presidente da Unión Galega de Policías Locais (Ugpol), José Manuel Blanco, asegura que en varios concellos de Galicia “seguen prestando servizo irregularmente os auxiliares de policía, sen estar acompañados por un funcionario” como esixe a normativa vixente.

Un deses concellos é, segundo Ugpol, o da Laracha, onde “dende hai case dous meses non está prestando servizo ningún funcionario da Policía Local e si varios auxiliares sós na vía pública”.

A Ugpol puxo esta situación en coñecemento da Dirección Xeral de Emerxencias e a resposta foi que, en base á lexislación vixente, “os auxiliares desempeñarán as funcións de apoio e auxilio aos membros do corpo da Policía Local no marco do disposto na lexislación de corpos e forzas de seguridade, circunstancias que se fan constar expresamente nas resolucións que autorizan a contratación dos auxiliares”.

Pola contra, o Concello larachés respondeu á Ugpol facendo referencia a unha consulta realizada ante a Academia Galega de Seguridade Pública, na que se indica que “as funcións dos auxiliares contratados temporalmente non aparecen explicitadas na lei nin en ningunha outra normativa estatal ou de referencia”.

Blanco di que existen “contradicións” entre ambas as respostas e pide que se cumpra “a normativa da Policía Local”.

Por outra banda, dende a Ugpol aseguran que tamén teñen queixas "e coñecemento de que no Concello de Sanxenxo pretenden obviar o convenio que teñen asinado para os procesos selectivos", afirma José Manuel Blanco