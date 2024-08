Vedra quenta motores para celebrar o cuarto de século da súa concentración moteira

A comarca de Val do Ulla xa ten todo preparado para escoitar ruxir os motores dos milleiros de moteiros que se xuntarán esta fin de semana parroquia de Santa Cruz de Ribadulla, en Vedra, na vixésimo quinta edición da tradicional Concentración Internacional de Val do Ulla. Un evento que concentra a afeccionados ao motor de toda a Comunidade galega pero tamén doutros lugares de España e que presenta unha oportunidade para coñecer outros afeccionados ao mundo do motociclismo e compartir experiencias de maneira conxunta.

Para poder celebrar un evento de tal envergadura, fai falta moito traballo e esforzo. Así o resalta Miguel Ferreirós Rey, presidente da asociación Motoclub Val do Ulla desde hai dous anos , entidade organizadora da concentración e da que o seu centenar de socios se encargan de realizar todo o traballo da Concentración, dende servir as comidas de cada día ata colocar as sinalizacións de tráfico pertinentes. Pola súa banda, Ferreirós leva vinculado ao mundo mundo das motos dende hai máis de quince anos, cando os seus precesores estaban asentando este evento na comarca de Val do Ulla, “Fervíame o sangue cando sendo un rapaz vía pasar aos que iniciaron todo isto”, lembra dos seus comezos nesta afección.

Ringleiras de motocicletas na edición do 2023 da concentración moteira / Cedida

Ao longo de todo o ano, o Motoclub Val do Ulla organiza diferentes rutas en moto e intentan colaborar con outras entidades sempre que poden, como por exemplo na BTT Ruta Ciclista da Camelia facendo a tarefa de escoltar aos participantes. Para a recadación de fondos, a asociación ten un sistema semellante ao dunha comisión de festas, pois a maior parte do seu financiamento vén da cuota dos socios, traballan tamén na cantina, publicidade e as empresas colaboradoras habituais.

E cal é o segredo para seguir mantendo un cuarto de século esta celebración e que sexa un dos maiores atractivos de Vedra durante todo o ano? Ferreirós apunta á costume, pois “é un evento que ao levar tanto tempo celebrándose na zona a xente xa vén por costume ou tradición”. Ademais, o presidente da asociación moteira asegura que este é un evento que serve como “punto de reunión para todos os moteiros de Galicia” e que a gran baza desta concentración é o ambiente que se forma alí "Nós non temos outros atractivos como o ambiente nocturno, nin bares, nin praia como por exemplo Boiro ou Sanxenxo", conclúe.

Na mesma liña, a concentración moteira de Val do Ulla axuda a comprobar que xa non é tan frecuente atopar no mundo do motor os estigmas que existen cara este colectivo da perigosidade e tolemia dos motoristas, sobre todo dentro do mototurismo, concepto do que forma parte a entidade vedrense. "O de que andamos coma tolos e que aínda nos imos matar son os comentarios estrela sobre nós, e tamén te matas no coche ou traballando", recalca Ferreirós que, ademais, engade que "Na moto sempre vas máis atento, tes unha visión de 360º graos xa que podes levar un golpe ti directamente, non hai nada que te ampare". Unha opinión que comparte Alejandro Guerrero, socio do Motoclub dende 2019 e que, no seu caso, o estereotipo pode verse agravado pola súa xuventude "Hai de todo neste ambiente, cada un vai ao ritmo que quere", lembra.

Na moto sempre vas máis atento, tes unha visión de 360º graos xa que podes levar un golpe ti directamente Miguel Ferreirós Rey — Presidente do Motoclub Val do Ulla

Por outra banda, a importancia da remuda xeneracional está moi presente nas bases da entidade e, dende os socios máis antigos, intentan involucrar o máximo posible aos máis novos para poder manter esta tradicional xuntaza do motor en Galicia. Guerrero asegura que, pola súa parte, non vai ser un problema pois "Para min é a mellor festa do ano, xuntas a amigos e xente que non ves en todo o ano", subliña.

Música, gastronomía e actividades variadas

O programa da XXV edición da Concentración Internacional Val do Ulla comezará mañá venres coa primeira cea de benvida, xunto con DJ e actuación de acróbatas. A principal xornada do evento será o sábado 17, coa realización de almorzo, comida e cea xunto con actividades e música para todos os públicos. Así mesmo, a celebración do cuarto de século desta tradicional concentración moteira rematará o domingo 18 coa comida de despedida e o fin de festa con entrega de trofeos.