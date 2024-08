La sorpresiva falta de pilares en la última planta retrasa la reforma del consistorio ribeirense

La historia se repite en Ribeira en lo que a incidencias y retrasos en materia de obra pública se refiere.

El pasado mes de noviembre, la empresa Xestión Ambiental de Contratas S.L. iniciaba las obras de rehabilitación integral de la casa consistorial de Ribeira, financiadas con 2,8 millones de euros del Pirep (Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos de las Comunidades y Ciudades Autónomas) y con 751.000 € que aporta el Concello, vía crédito, para completar el presupuesto total de 3,5 millones.

La actuación que transformará el consistorio ribeirense en el primero ecoeficiente de Galicia obligó a dejar el edificio con el esqueleto arquitectónico al aire. El 9 de marzo, el alcalde, Luis Pérez, decía que “as obras están indo en tempo e forma”, pero en mayo saltaba la sorpresa: los trabajos destaparon la falta de vigas y de columnas en el aprovechamiento bajo cubierta (la planta que acogía el archivo municipal y los despachos de Urbanismo). Es decir: la cubierta del inmueble estaba apoyada directamente sobre las paredes interiores y sobre las fachadas, con un falso techo. Esa planta se reformó a finales de los años 80 y fue una suerte que la estructura no colapsara.

Y, por si fuera pequeño el contratiempo, el proyecto tuvo que ser reformado, pues, tal y como estaba contemplado el ascensor, no llegaba hasta el sótano, en el que se prevé instalar el archivo municipal.

El plazo de ejecución de las obras (de obligado cumplimiento para poder justificar y recibir la subvención) era de ocho meses, por lo que la actuación debería estar lista el próximo día 30 de septiembre. Y, con el esqueleto arquitectónico aún al aire, es evidente que no será así.

De hecho, el Gobierno central concedió la ampliación del plazo solicitada por el Concello, debido precisamente a la necesidad de “instalar piares onde non había e tamén á retirada de fibrocemento con amianto, algo que non estaba contemplado no proxecto inicial”, señala el regidor.

Preguntado sobre las previsiones para la finalización de la obra, Pérez señala que “o prazo non o puxemos; conceden o que consideren. Estamos agardando resposta”. “Neste momento os prazos non están claros”, añade el regidor, quien explica que las obras que se llevarán a cabo a mayores de las previstas inicialmente no supondrán un sobrecoste, “porque estivemos recalculando partidas orzamentarias”.

Tras la reforma, el inmueble tendrá una cubierta vegetal de 559 m2, con paneles solares (289 m2) y un aljibe de 12 m2 en el que se recogerá el agua destinada a los aseos.