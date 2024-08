Cuatro heridos tras volcar su vehículo en Vedra, uno de ellos evacuado en el helicóptero del 061

Los cuatro ocupantes de un vehículo resultaron heridos tras volcar en Vedra esta tarde, obligando a desplazar al helicóptero medicalizado con base en Santiago, que trasladó a uno de los ocupantes. Los otros tres, una madre y dos hijos, fueron evacuados en una ambulancia medicalizada. Los cuatro fueron trasladados al Hospital Clínico de Santiago.

Fue al filo de las 14.00 horas de este domingo cuando el 112 Galicia recibía un aviso a través del sistema de alerta que llevan incorporados los vehículos de nueva fabricación, el e-call. También en ese instante, un particular contactaba con los gestores de emergencias para informar de un accidente con un coche volcado en la AP-53, punto kilométrico 13.5, en San Mamede de Ribadulla, dirección Santiago. El alertador no veía a los ocupantes, por lo que no podía asegurar sí había personas atrapadas.

A partir de ahí, desde el 112 Galicia se informó al Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bombeiros de Ordes, al GES da Estrada, a la Guardia Civil de Tráfico y a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad. También, del mismo modo, fueron avisados los Bomberos de Santiago y el personal de mantenimiento de la vía. Debido a la gravedad aparente del suceso, el personal del Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 comunicó la salida del helicóptero medicalizado, por lo que fue necesario interrumpir el tráfico en ese punto de la carretera mientras los profesionales auxiliaban a los heridos. Una vez en el lugar, los miembros del GES confirmaron que no fue preciso excarcelar. En total hubo cuatro heridos, que fueron evacuados al Hospital Clínico de Santiago.