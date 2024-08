Gran malestar en Dodro polas pegadas vandálicas enriba do formigón fresco dunha senda

O Concello de Dodro lamenta os danos que veñen de sufrir as obras de pavimentación para incluír redutores de velocidade sobre unha senda de cara a evitar accidentes, e tilda de actos de gamberrismo a aparición de pegadas cando aínda non secara a superficie, criticando ademáis as bromas ao fío por parte dalgunha formación política ao respecto.

“Que alguén vexa unha senda con formigón fresco, pise e no canto de volver para atrás decida continuar é algo que só se pode cualificar de vandalismo. Calquera pode cometer o erro de pisar, seguir e cruzar todo e obrar de mala fe”, apuntaban as mesmas fontes estes días, lembrando tamén que as medidas de acougado do tráfico non ian supor custes engadidos. Ademais, explican que “as obras públicas supoñen procesos burocráticos moi complexos, máis no caso da colaboración entre administracións, que se xustifican como garantías de que o traballo se axusta ao acordado” e que, ademais do resultado práctico da medida (que se verá no futuro), as obras incluirán “certificación do director técnico” ao seu remate.